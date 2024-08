Xiaomi Redmi 12 ou Redmi 13C: qual vale mais a pena em 2024?

Escolher entre o Xiaomi Redmi 12 e o Redmi 13C em 2024 pode ser desafiador, especialmente para aqueles que buscam um smartphone equilibrado em desempenho e custo-benefício. Enquanto o Redmi 12 se destaca com uma tela maior e resolução FHD+, o Redmi 13C oferece especificações equilibradas e um design moderno, perfeito para usuários que priorizam a durabilidade e a eficiência.

Ambos os modelos vêm equipados com câmeras competentes e baterias de longa duração, mas há diferenças significativas em termos de tela, câmeras e memória. Neste artigo, compararemos detalhadamente os dois modelos para ajudar você a decidir qual vale mais a pena em 2024.

Tela

O Redmi 12 oferece uma tela FHD+ de 6,79 polegadas, com resolução de 2400 x 1080 pixels e taxa de atualização de 90Hz, proporcionando uma experiência visual imersiva com cores vibrantes e alta definição. Por outro lado, o Redmi 13C vem com uma tela Dot Drop de 6,74 polegadas, com resolução HD+ (1600 x 720) e a mesma taxa de atualização de 90Hz. Enquanto o Redmi 12 apresenta uma tela maior e com melhor resolução, o Redmi 13C se destaca por ser uma opção mais acessível para usuários que não necessitam de uma resolução tão alta.

Câmeras

O Redmi 12 possui uma configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP, oferecendo maior versatilidade para capturar uma ampla variedade de cenários. Já o Redmi 13C vem com uma configuração de câmera traseira dupla, com um sensor principal de 50 MP e uma câmera macro de 2 MP. Ambos os modelos têm uma câmera frontal de 8 MP. Enquanto o Redmi 12 oferece mais opções fotográficas, o Redmi 13C atende bem usuários que preferem uma configuração mais simples.

Bateria

Ambos os modelos vêm com uma bateria de 5000 mAh, que garante longa duração para um dia inteiro de uso. Tanto o Redmi 12 quanto o Redmi 13C suportam carregamento rápido de 18W, oferecendo tempos de recarga semelhantes. Portanto, em termos de autonomia e conveniência, os dois modelos estão bem equiparados.

Memória RAM

O Redmi 12 oferece opções de 4GB ou 8GB de RAM, combinadas com armazenamento interno de 128GB ou 256GB, expansível até 1TB via microSD. O Redmi 13C, por outro lado, também vem com 4GB ou 8GB de RAM, mas oferece até 256GB de armazenamento interno expansível. Ambos os dispositivos garantem desempenho eficiente para multitarefas, mas o Redmi 12 oferece mais flexibilidade com maior capacidade de armazenamento expansível.

Ficha técnica do Redmi 12

Processador:

MediaTek Helio G88

Memória e Armazenamento:

4GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Largura: 76,28 mm

Altura: 168,60 mm

Espessura: 8,17 mm

Peso: 198 g

Tela:

FHD+, 6,79"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 90Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP

Ultra-angular: 8 MP

Macro: 2 MP

Câmera Frontal:

8 MP

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 18W

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital lateral, IR Blaster, resistência IP53, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Ficha técnica do Redmi 13C