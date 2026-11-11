De Itaipu ao Porto de Santos: vulnerabilidade expõe infraestrutura do Brasil a ciberataques

PRAIA DO FORTE, BAHIA* A ameaça cibernética no Brasil ultrapassou a fronteira do roubo de dados corporativos e fraudes financeiras para mirar o alicerce físico da economia. Terminais portuários, usinas de energia, redes de transporte e sistemas governamentais operam hoje sob uma crescente zona de risco.

O país consolidou-se como um alvo estratégico na América Latina para ofensivas contra a infraestrutura crítica, enfrentando desde grupos criminosos focados em extorsão até atores patrocinados por nações estrangeiras.

O impacto prático dessa vulnerabilidade já afeta a logística nacional. Em outubro de 2026, operações de gigantes do setor portuário, como a Santos Brasil, a Portonave e a Superterminais, entraram no radar de incidentes de segurança, sob a suspeita de um ataque cibernético originado a partir do fornecedor de tecnologia CyberLogitec.

O caso evidencia como uma simples invasão digital na cadeia de suprimentos tem o poder de paralisar a movimentação de mercadorias no mundo real.

O setor governamental desponta como o alvo corporativo mais visado, concentrando 26,5% dos ataques bloqueados no Brasil no biênio 2025/2026, seguido por indústrias de manufatura de processo, com 11,38%, e transportes e armazenagem, com 2,57%.

Os dados fazem parte do Panorama de Ameaças divulgado pela Kaspersky durante a Cyber Security Week, evento da empresa realizado na Praia do Forte, na Bahia. Instalações de energia e utilidades também aparecem na lista de ameaças diárias. E é justamente nesse último ponto que mora um dos maiores temores da segurança nacional.

O "efeito dominó" de Itaipu

Enquanto nos Estados Unidos e na Europa a defesa da infraestrutura crítica é tratada como um pilar central de segurança, o Brasil caminha a passos lentos. Cláudio Martinelli, diretor-geral da Kaspersky para as Américas, afirma que as forças de defesa brasileiras têm plena consciência do risco sistêmico, mas as ações preventivas ainda são insuficientes.

O executivo cita a usina hidrelétrica de Itaipu como o maior exemplo da assimetria entre o nível de perigo e o preparo atual. "Se Itaipu é afetada num ataque crítico, isso compromete toda a distribuição de energia no Brasil, porque a gente tem uma alta dependência de Itaipu", diz Martinelli.

A dimensão dessa vulnerabilidade é comprovada pelos dados oficiais da Itaipu Binacional. Documentos primários da entidade, como o Relatório Anual, de 2023, e a cartilha Itaipu em Números, de 2024, apontam que a usina responde, sozinha, por cerca de 10% de todo o abastecimento de energia elétrica do mercado brasileiro. "Há essa noção de que nós estamos expostos, mas, do meu ponto de vista, pouco tem sido feito", afirma o executivo.

Tratando-se de infraestrutura vital, a demora em adotar proteções de ponta abre brechas para cenários catastróficos, onde a paralisação de um sistema de controle industrial pode interromper o abastecimento de água de uma metrópole ou derrubar sistemas essenciais, a exemplo do apagão cibernético global ocorrido há dois anos.

Guerra invisível

Para agravar a situação, os invasores que sondam a infraestrutura brasileira não são apenas criminosos comuns em busca de resgate financeiro. A América Latina tornou-se palco de disputas de poder entre nações.

Países como China e Coreia do Norte operam ativamente na região por meio de grupos cibernéticos estatais, ampliando suas zonas de influência através de espionagem tecnológica e mapeamento de redes críticas.

Lisandro Ubiedo, pesquisador sênior de segurança da Kaspersky, afirma que as doutrinas de defesa modernas não dependem mais exclusivamente de exércitos físicos para paralisar um país. A nova frente de batalha é travada nos servidores.

"O poder cinético, ou seja, uma bomba, uma arma, é somente o plano visível desse tipo de guerras", afirma o pesquisador. Ubiedo diz que a infraestrutura regional é mapeada silenciosamente todos os dias e que uma infecção digital bem-sucedida funciona como um avanço nesse tabuleiro. "Temos a guerra cibernética, que é uma guerra que funciona em paralelo", afirma o especialista.

*O repórter viajou à Bahia a convite da Kaspersky