Samsung Galaxy A15 ou Xiaomi Redmi Note 12S: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Samsung Galaxy A15 e o Xiaomi Redmi Note 12S, ambos lançados recentemente, é importante analisar seus recursos e especificações para determinar qual oferece mais valor em 2024. Esses smartphones são direcionados a usuários que buscam desempenho sólido e funcionalidades modernas, mas se destacam em diferentes áreas.

A seguir, veremos como cada um se comporta em termos de tela, câmeras, bateria e performance.

Tela

O Galaxy A15 apresenta uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução FHD+ (2340 x 1080) e taxa de atualização de 90Hz. Essa combinação proporciona uma experiência visual imersiva, com cores vivas e definição adequada para vídeos e navegação na internet. Em comparação, o Redmi Note 12S possui uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, também com resolução FHD+ (2400 x 1080) e taxa de atualização de 90Hz. As telas são semelhantes em termos de tecnologia e taxa de atualização, mas o Redmi Note 12S tem uma leve vantagem em termos de resolução.

Câmeras

O Galaxy A15 vem equipado com uma câmera traseira tripla, que inclui um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultrawide de 5 MP e uma câmera macro de 2 MP. A câmera frontal é de 13 MP. No Redmi Note 12S, a configuração de câmera traseira também é tripla, mas com um sensor principal de 108 MP, uma ultra-wide de 8 MP e uma macro de 2 MP. A câmera frontal do Redmi Note 12S é de 16 MP. Neste aspecto, o Redmi Note 12S oferece maior resolução nas câmeras principal e frontal, o que pode resultar em imagens mais detalhadas.

Bateria

Ambos os modelos vêm equipados com baterias de 5000 mAh, o que garante uma boa autonomia para o dia a dia. No entanto, o Redmi Note 12S se destaca pelo suporte a carregamento rápido de 33W, permitindo uma recarga mais rápida em comparação com o Galaxy A15, que oferece suporte a carregamento rápido, mas sem especificar a potência exata. O tempo de recarga mais curto do Redmi Note 12S pode ser um diferencial importante para usuários com rotinas mais intensas.

Performance

O Galaxy A15 é alimentado pelo processador MediaTek Helio G99, acompanhado por 8GB de RAM, oferecendo desempenho rápido e eficiente em multitarefas e aplicativos exigentes. O Redmi Note 12S utiliza o processador MediaTek Helio G96, também com até 8GB de RAM. Ambos os processadores são semelhantes, mas o Helio G99 do Galaxy A15 é um modelo ligeiramente mais recente, o que pode proporcionar uma leve vantagem em eficiência energética e desempenho geral. Ambos os modelos oferecem opções de armazenamento de até 256GB, com possibilidade de expansão via microSD.

Ficha técnica do Galaxy A15

Processador : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 Memória : 8GB RAM + 256GB armazenamento

: 8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões : 160,1 mm x 76,8 mm x 8,4 mm, 200 g

: 160,1 mm x 76,8 mm x 8,4 mm, 200 g Tela : Super AMOLED, 6,5", FHD+ (2340 x 1080), 90Hz

: Super AMOLED, 6,5", FHD+ (2340 x 1080), 90Hz Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 13 MP (f/2.0)

: 13 MP (f/2.0) Bateria : LiPo 5000 mAh

: LiPo 5000 mAh Sistema Operacional : Android 14, One UI 6

: Android 14, One UI 6 Conectividade : 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS

: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS Segurança : Sensor de impressão digital lateral

: Sensor de impressão digital lateral Áudio : Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12S

Display : 6,43 polegadas

: 6,43 polegadas Resolução : 2400x1080 pixels

: 2400x1080 pixels Tela: AMOLED com suporte a 90Hz

AMOLED com suporte a 90Hz Tecnologia de tela : Super AMOLED Plus

: Super AMOLED Plus Processador : MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2 Memória RAM : 6 GB ou 8 GB

: 6 GB ou 8 GB Armazenamento : 128 GB ou 256 GB

: 128 GB ou 256 GB Sistema operacional : Android com MIUI 14 (com atualização)

: Android com MIUI 14 (com atualização) Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Conectividade : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC

: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Câmera tripla : principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4)

: principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4) Câmera frontal : 16MP (F.24)

: 16MP (F.24) Gravação de vídeo: Full HD

Quanto custa um Xiaomi Redmi Note 12S?