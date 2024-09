POCO X6 Pro ou Motorola Edge 40: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o POCO X6 Pro e o Motorola Edge 40, é possível identificar características que os tornam interessantes para diferentes perfis de usuários em 2024. O POCO X6 Pro foca em desempenho robusto e qualidade visual, enquanto o Motorola Edge 40 oferece uma experiência premium com ênfase em design e especificações avançadas.

Tela

O POCO X6 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, resolução de 1.5K (2712 x 1220) e taxa de atualização de 120Hz, proporcionando uma experiência visual fluida. O brilho máximo de 1800 nits e suporte a HDR10+ tornam a tela adequada para jogos e vídeos. O Motorola Edge 40, por sua vez, tem uma tela P-OLED de 6,55 polegadas com resolução de 2400 x 1080 e taxa de atualização de 144Hz. Essa tela oferece cores vibrantes e alta definição, sendo também ideal para consumo de mídia.

Câmeras

O POCO X6 Pro possui uma configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 64 MP, uma ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Esse conjunto permite capturar uma variedade de fotos com qualidade e detalhamento. A câmera frontal de 16 MP é adequada para selfies e videochamadas. O Motorola Edge 40 tem uma câmera traseira dupla, com um sensor principal de 50 MP com estabilização óptica e uma ultra-angular de 13 MP, proporcionando uma boa versatilidade para fotos. Sua câmera frontal de 32 MP é otimizada para selfies mais detalhadas, com gravação em 4K.

Desempenho

O POCO X6 Pro é equipado com o processador Dimensity 8300-Ultra e até 12GB de RAM, oferecendo um desempenho ágil em multitarefas e aplicativos exigentes. Com até 512GB de armazenamento, há espaço suficiente para armazenar grande quantidade de dados. O Motorola Edge 40 conta com o processador Dimensity 8020 e 8GB de RAM, garantindo eficiência em tarefas cotidianas e um desempenho sólido. O armazenamento interno é de 256GB, o que também oferece amplo espaço para arquivos e aplicativos.

Bateria

O POCO X6 Pro vem com uma bateria de 5000 mAh, que suporta um dia de uso intenso, com carregamento rápido de 67W. Esse recurso permite uma recarga rápida, facilitando o uso contínuo. Já o Motorola Edge 40 tem uma bateria um pouco menor, com 4400 mAh, mas compensa com suporte para carregamento rápido de 68W, garantindo menos tempo de recarga e conveniência no uso diário.

Ambos os modelos trazem atributos interessantes, com o POCO X6 Pro destacando-se por sua bateria maior e tela com maior resolução, enquanto o Motorola Edge 40 foca em uma experiência de uso premium com design mais refinado e câmeras mais potentes para selfies.

Ficha técnica do POCO X6 Pro

Processador : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra Memória : 8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento

: 8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento Dimensões : 160,45 mm x 74,34 mm x 8,25 mm (plástico)/8,35 mm (couro vegano), 186 g/190 g

: 160,45 mm x 74,34 mm x 8,25 mm (plástico)/8,35 mm (couro vegano), 186 g/190 g Tela : AMOLED 6,67", 2712 x 1220, 120Hz

: AMOLED 6,67", 2712 x 1220, 120Hz Câmera Traseira : 64 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

: 64 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 67W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 67W Sistema Operacional : HyperOS

: HyperOS Conectividade : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Resistência : IP54 (resistente a respingos)

: IP54 (resistente a respingos) Segurança : Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, certificação de áudio de alta resolução

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, certificação de áudio de alta resolução Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio, motor linear de eixo X

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio, motor linear de eixo X Conteúdo da Embalagem: POCO X6 Pro, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Ficha técnica do Motorola Edge 40

Processador:

MediaTek Dimensity 8020

Memória e Armazenamento:

8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 158,43 mm

Largura: 71,99 mm

Espessura: 7,58 mm

Peso: 172 g

Tela:

P-OLED, 6,55"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 144Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP (OIS)

Ultra-angular: 13 MP

Câmera Frontal:

32 MP

Bateria:

4400 mAh

Carregamento rápido de 68W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC

Recursos Adicionais: