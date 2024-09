Edge 40 ou Samsung Galaxy S23: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Motorola Edge 40 e o Samsung Galaxy S23, podemos observar que ambos oferecem recursos avançados. O Edge 40 aposta em um design premium e boas especificações para usuários que buscam equilíbrio entre preço e desempenho, o Galaxy S23 foca em oferecer uma experiência de ponta com alta durabilidade e tecnologia.

Tela

O Motorola Edge 40 possui uma tela P-OLED de 6,55 polegadas, com resolução de 2400 x 1080 pixels e taxa de atualização de 144Hz, proporcionando uma navegação fluida e cores vibrantes.

Já o Samsung Galaxy S23 tem uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,1 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2340) e taxa de atualização de 120Hz. Ambos oferecem excelente qualidade visual, mas o Edge 40 possui uma taxa de atualização um pouco maior.

Câmeras

O Edge 40 conta com uma câmera traseira dupla, sendo o sensor principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS) e uma câmera ultra-angular de 13 MP, além de uma câmera frontal de 32 MP, ideal para fotos detalhadas e gravação em 4K.

O Galaxy S23, por sua vez, oferece uma câmera traseira tripla, com um sensor principal de 50 MP, uma câmera telefoto de 10 MP e uma câmera ultra-angular de 12 MP, além de uma câmera frontal de 12 MP com gravação em 4K. A versatilidade de câmeras no S23 pode atrair usuários que procuram mais opções de fotografia.

Desempenho

O Motorola Edge 40 é equipado com o processador MediaTek Dimensity 8020 e 8GB de RAM, proporcionando bom desempenho para tarefas diárias e aplicativos mais exigentes.

O Galaxy S23, com o processador Snapdragon 8 Gen 2 e também 8GB de RAM, oferece um desempenho superior em multitarefas e jogos, sendo mais indicado para quem precisa de mais potência. Ambos os dispositivos têm 256GB de armazenamento interno.

Bateria

O Edge 40 tem uma bateria de 4400 mAh com carregamento rápido de 68W, permitindo recargas rápidas e boa autonomia para um dia de uso. O Galaxy S23 possui uma bateria de 3900 mAh, menor em capacidade, mas ainda suficiente para um dia de uso regular.

O S23 também suporta carregamento rápido, porém de 25W, o que pode tornar o tempo de recarga mais longo em comparação ao Edge 40.

Ambos os smartphones trazem excelentes recursos, sendo o Galaxy S23 mais indicado para usuários que buscam um desempenho elevado e múltiplas opções de câmeras, enquanto o Edge 40 é uma escolha interessante para quem busca uma boa combinação de design, tela e velocidade de carregamento.

Ficha técnica do Motorola Edge 40

Processador:

MediaTek Dimensity 8020

Memória e Armazenamento:

8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 158,43 mm

Largura: 71,99 mm

Espessura: 7,58 mm

Peso: 172 g

Tela:

P-OLED, 6,55"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 144Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP (OIS)

Ultra-angular: 13 MP

Câmera Frontal:

32 MP

Bateria:

4400 mAh

Carregamento rápido de 68W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital sob a tela, resistência à água IP68

Ficha técnica do Galaxy S23

Processador : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Memória : 8GB RAM + 256GB armazenamento

: 8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões : 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g

: 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g Tela : Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz

: Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) Câmera Frontal : 12 MP (f/2.2)

: 12 MP (f/2.2) Bateria : Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W

: Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 Resistência : IP68 (resistente à poeira e à água)

: IP68 (resistente à poeira e à água) Segurança : Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes estéreo

: Alto-falantes estéreo Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, barômetro

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.