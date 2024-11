iPhone 16 Pro 1TB está no menor preço em 6 meses; veja ofertas da Black Friday

O celular da Apple iPhone 16 Pro 1TB está sendo ofertado por R$ 10.799,00, no menor preço dos últimos 6 meses, segundo o Buscapé. Confira as ofertas selecionadas abaixo e ficha técnica do aparelho (os valores e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio):

O iPhone 16 Pro 1TB possui chip A18 Pro, tela OLED de 6,1", câmeras tripla de 48 MP e 1 TB de armazenamento. Com 5G, Face ID e até 23 horas de bateria, é ideal para usuários exigentes. Com a Black Friday, muitos consumidores se perguntam qual seria o preço ideal para adquirir este modelo.

Ficha técnica do iPhone 16 Pro 1TB