iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ou 15 Pro Max: qual vale mais a pena na Black Friday?

A Black Friday é uma oportunidade para quem deseja adquirir um novo smartphone, especialmente os modelos da linha iPhone 15. Com preços atrativos e promoções em destaque, escolher entre o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max pode ser um desafio. Confira as principais diferenças entre os modelos e descubra qual deles vale mais a pena para o seu perfil.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus: custo-benefício equilibrado

Os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus são voltados para quem busca tecnologia de ponta sem desembolsar os valores elevados das versões Pro. Ambos contam com o novo chip A16 Bionic, que entrega desempenho otimizado em jogos e multitarefas, além de uma câmera principal de 48 MP para fotos detalhadas e vibrantes.

A principal diferença entre os dois é o tamanho da tela: enquanto o iPhone 15 tem 6,1 polegadas, o 15 Plus oferece 6,7 polegadas, ideal para quem gosta de consumir vídeos ou ler no celular. Para quem prioriza autonomia, o 15 Plus também se destaca com uma bateria maior.

Na Black Friday, esses modelos tendem a receber descontos interessantes, especialmente em varejistas que oferecem cashback ou parcelamento sem juros. Se você quer um iPhone mais acessível com recursos modernos, o iPhone 15 pode ser a escolha certa.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: poder e exclusividade

Os modelos Pro da linha iPhone 15 são para quem exige o máximo desempenho e inovação. Com o chip A17 Pro, eles oferecem maior velocidade, eficiência energética e suporte a jogos com gráficos avançados, como Resident Evil Village. A estrutura em titânio torna os aparelhos mais leves e resistentes, um diferencial para quem busca durabilidade.

O iPhone 15 Pro tem uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o Pro Max traz 6,7 polegadas, além de um zoom óptico de 5x exclusivo, ideal para fotografias de longa distância. Outro ponto que pode pesar na escolha é o armazenamento: o Pro Max começa com 256 GB, mais indicado para quem armazena muitos vídeos e fotos.

Embora o preço dos modelos Pro seja mais elevado, a Black Friday pode ser uma chance de encontrar descontos em versões com estoques limitados. Se você é um entusiasta de tecnologia ou um criador de conteúdo, os recursos extras dos modelos Pro justificam o investimento.

Qual escolher na Black Friday?

Se o orçamento é limitado e você busca um equilíbrio entre desempenho e preço, o iPhone 15 ou 15 Plus são excelentes escolhas. Por outro lado, se você deseja o que há de mais avançado no mercado e não se importa em gastar mais, os modelos Pro e Pro Max entregam recursos exclusivos que fazem a diferença.

A dica é acompanhar sites de comparação de preços e usar aplicativos de alerta de promoções para garantir o melhor negócio. A Black Friday pode ser a oportunidade perfeita para atualizar seu smartphone com economia.