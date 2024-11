iPhone 11 ou iPhone 13: qual comprar na Black Friday?

O iPhone 13, lançado em 2021, é um dos smartphones mais desejados entre os usuários da Apple, oferecendo uma tela de alta qualidade, ótimo desempenho e câmeras avançadas. No entanto, o iPhone 11, lançado em 2019, continua sendo uma opção relevante, principalmente se o seu orçamento for mais limitado. Confira a comparação entre os dois modelos e veja qual se encaixa melhor nas suas necessidades em 2024.

Comparação entre iPhone 11 e iPhone 13 em 2024

Analisando as especificações de ambos os aparelhos, é possível perceber algumas diferenças importantes, principalmente em termos de câmeras, bateria e qualidade de tela.

Câmeras: Ambos têm câmeras duplas, mas com diferenças nas lentes

Em relação às câmeras, tanto o iPhone 11 quanto o iPhone 13 possuem configurações de câmera traseira dupla de 12 MP. No entanto, as aberturas das lentes são ligeiramente diferentes. O iPhone 11 apresenta uma lente principal com abertura f/1.8, enquanto o iPhone 13 oferece uma lente principal com abertura f/1.6, o que significa que ele captura mais luz, melhorando a qualidade das fotos em ambientes de baixa iluminação. A lente ultra-wide dos dois aparelhos tem a mesma abertura de f/2.4. Já a câmera frontal de 12 MP em ambos os modelos mantém a abertura f/2.2, garantindo boas selfies e chamadas de vídeo.

Bateria: O iPhone 13 tem maior autonomia

A bateria do iPhone 11 tem uma capacidade de 3110 mAh, enquanto a do iPhone 13 é um pouco mais potente, com 3227 mAh. Embora a diferença seja pequena, o iPhone 13 tem uma duração de bateria um pouco superior. A Apple afirma que o iPhone 11 oferece até 17 horas de reprodução de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio. Em comparação, o iPhone 13 pode durar até 19 horas de vídeo e 75 horas de áudio, o que é uma vantagem para quem precisa de maior autonomia ao longo do dia.

Tela: O iPhone 13 tem uma tela superior

A tela é uma das principais melhorias do iPhone 13 em relação ao iPhone 11. O iPhone 11 vem com uma tela LCD de 6,1 polegadas, com resolução de 1792 x 828 pixels e brilho de 625 nits. Já o iPhone 13 tem uma tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, com resolução de 2532 x 1170 pixels e brilho de até 800 nits. Isso significa que a tela do iPhone 13 oferece cores mais vibrantes, um contraste superior e melhor visibilidade em ambientes externos, tornando a experiência visual muito mais agradável.

Ficha Técnica do iPhone 11

Cor : Preto, verde, amarelo, roxo, branco

: Preto, verde, amarelo, roxo, branco Tela : Liquid Retina HD, LCD de 6,1 polegadas

: Liquid Retina HD, LCD de 6,1 polegadas Resolução : 1792 x 828 pixels a 326 ppp

: 1792 x 828 pixels a 326 ppp Processador : Apple A13 Bionic hexa-core

: Apple A13 Bionic hexa-core Memória RAM : 4 GB

: 4 GB Armazenamento : 64 GB, 128 GB, 256 GB

: 64 GB, 128 GB, 256 GB Câmeras traseiras : 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) ultra-wide

: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) ultra-wide Câmera frontal : 12 MP (f/2.2) + SL 3D

: 12 MP (f/2.2) + SL 3D Filma em : 4K a 60 FPS

: 4K a 60 FPS Bateria : 3110 mAh

: 3110 mAh Reconhecimento facial : Sim, com Face ID

: Sim, com Face ID Proteção contra água : Sim

: Sim Cores: Branco, preto, verde, amarelo, roxo e vermelho

Ficha Técnica do iPhone 13

Tela : 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision

: 6,1 polegadas, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision Resolução : 2532 x 1170 pixels a 460 ppp

: 2532 x 1170 pixels a 460 ppp Processador : Apple A15 Bionic hexa-core

: Apple A15 Bionic hexa-core Memória RAM : 4 GB

: 4 GB Armazenamento : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Câmeras traseiras : 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) ultra-wide

: 12 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.4) ultra-wide Câmera frontal : 12 MP

: 12 MP Filma em : 4K

: 4K Bateria : Até 19 horas de reprodução de vídeo

: Até 19 horas de reprodução de vídeo Reconhecimento facial : Sim, com Face ID

: Sim, com Face ID 5G : Sim

: Sim Proteção contra água: Sim

Conclusão: Qual modelo vale mais a pena em 2024?

Se você busca um dispositivo mais atual, com melhor desempenho, maior autonomia de bateria e uma tela superior, o iPhone 13 é a melhor opção, especialmente com as promoções de Black Friday. No entanto, se você não se importa em ter um modelo um pouco mais antigo e quer economizar, o iPhone 11 ainda oferece um bom desempenho por um preço mais acessível. Ambos os modelos continuam sendo excelentes escolhas, dependendo das suas necessidades.