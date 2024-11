Galaxy S20 FE vs S21 FE: qual vale mais a pena nesta Black Friday?

O Samsung Galaxy S21 FE é uma atualização do Galaxy S20 FE. Enquanto o S20 FE foi lançado em 2021 como a primeira "Edição para Fãs", o S21 FE chegou ao mercado em 2022, trazendo algumas melhorias. Abaixo, detalhamos as diferenças e especificações para ajudar você a decidir qual modelo é a melhor escolha para a Black Friday.

Ficha técnica do Galaxy S20 FE

Tela: 6,5 polegadas

6,5 polegadas Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Painel da tela: Super AMOLED

Super AMOLED Câmera traseira tripla: principal de 12MP (f/1.8), ultra-wide de 12 MP (f/2.2) e telefoto de 8 MP (f/2.2)

principal de 12MP (f/1.8), ultra-wide de 12 MP (f/2.2) e telefoto de 8 MP (f/2.2) Câmera frontal: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Sistema operacional: Android, com atualização disponível

Android, com atualização disponível Processador: Exynos 990 ou Snapdragon 865

Exynos 990 ou Snapdragon 865 Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

6 GB ou 8 GB Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

128 GB ou 256 GB Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

sim, microSD de até 1 TB Bateria: 4.500 mAh

4.500 mAh Conectividade: 5G

5G Cores: vermelho, lavanda, laranja, menta, azul-marinho e branco

Ficha técnica do Galaxy S21 FE

Tela: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 6,4 polegadas

Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 6,4 polegadas Resolução da tela: 1080 x 2340 pixels

1080 x 2340 pixels Proteção da tela: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus Processador: Exynos 2100

Exynos 2100 RAM: 6 GB ou 8 GB

6 GB ou 8 GB Armazenamento: 128 GB ou 256 GB, sem suporte a cartão microSD

128 GB ou 256 GB, sem suporte a cartão microSD Câmera traseira tripla: principal de 12 MP (f/1.8), telefoto de 8 MP (f/2.2) e ultra-wide de 12 MP (f/2.4)

principal de 12 MP (f/1.8), telefoto de 8 MP (f/2.2) e ultra-wide de 12 MP (f/2.4) Câmera frontal: 32 MP (f/2.2)

32 MP (f/2.2) Bateria: 4.500 mAh

4.500 mAh Conectividade: 5G

5G Cores: verde, preto, violeta e branco

O que significa a linha "FE" da Samsung?

A sigla "FE" representa "Fan Edition" (Edição para Fãs, em tradução livre). A Samsung criou essa linha com base no feedback dos consumidores, combinando recursos premium a um preço mais acessível. Desde o lançamento do Galaxy S20 FE em 2021, a empresa mantém a estratégia, trazendo características populares da linha Galaxy S para um público mais amplo.

Principais diferenças entre o S20 FE e o S21 FE

O Galaxy S21 FE apresenta um design mais compacto e leve em comparação com o S20 FE. Ele é equipado com o Gorilla Glass Victus, uma proteção mais resistente contra quedas e arranhões, enquanto o S20 FE utiliza o Gorilla Glass 3, que oferece menor durabilidade.

Ambos os modelos têm telas OLED Full HD com taxa de atualização de 120Hz, mas a tela do S21 FE é um pouco menor e oferece reprodução de cores mais precisa. O design da câmera também mudou: o S21 FE adota um módulo integrado à traseira, enquanto o S20 FE tem um layout de câmera separado. Além disso, o S20 FE conta com uma variedade maior de cores.

Processamento e desempenho

O Galaxy S21 FE utiliza o processador Exynos 2100, que é mais recente e oferece desempenho superior ao Snapdragon 865 do S20 FE. No entanto, quando comparado ao Exynos 990, também encontrado em algumas versões do S20 FE, o Snapdragon 865 ainda é uma escolha mais eficiente.

Para identificar qual processador equipa o S20 FE, é necessário observar a letra que acompanha o código do modelo. A letra "F" indica Exynos, enquanto "G" identifica o Snapdragon. Ambos os chips têm suas vantagens, mas o Snapdragon costuma oferecer melhor desempenho gráfico.

Preços e ofertas do Galaxy S20 FE e S21 FE

Ambos os modelos oferecem ótimos recursos, e a escolha depende do que é mais importante para o usuário: custo-benefício ou especificações mais modernas e design aprimorado.