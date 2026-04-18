Esta empresa trocou negócio de calçados para IA e ação cresceu 582%

A Allbirds, que já foi queridinha do Vale do Silício com seus tênis sustentáveis, resolveu mudar radicalmente e virar uma empresa de infraestrutura de inteligência artificial (IA).

O anúncio provocou um rali especulativo nas ações, que saltaram 582% na quarta-feira, 15, atingindo US$ 16,99 após fecharem o pregão anterior a US$ 2,49.

A companhia anunciou que pretende alterar o nome para NewBird AI e passar a investir em data centers — basicamente, comprar máquinas e alugar capacidade de processamento para outras empresas.

As informações são de fontes consultadas pelo Wall Street Journal (WSJ). E a mudança não partiu só da gestão, já que investidores passaram a pressionar por uma nova tese, mirando o boom da IA.

Última cartada?

Mas o movimento está longe de ser unanimidade. Para muita gente no mercado, isso tem cara de última cartada. Desde a abertura de capital (IPO, em inglês), em 2021, a Allbirds já perdeu mais de 90% do valor.

Para bancar essa nova fase, a empresa levantou US$ 50 milhões.

O analista da William Blair, Dylan Carden, esclareceu que "um investimento de US$ 50 milhões é uma gota no oceano." E classificou a estratégia como uma aposta desesperada, conhecida como "Hail Mary".

O problema é o tamanho disso perto dos concorrentes. Enquanto a nova Allbirds começa com esse valor, empresas como a CoreWeave falam em investir até US$ 35 bilhões e a Nebius, cerca de US$ 20 bilhões.

Desmonte do negócio

Em março, a empresa vendeu sua propriedade intelectual — incluindo os designs dos tênis e até o nome da marca — por US$ 39 milhões. Agora, tudo depende do aval dos acionistas, que votam o plano em maio.

A empresa já chegou a valer US$ 4 bilhões. Hoje, mesmo depois da disparada recente das ações, gira em torno de US$ 150 milhões.

O problema foi uma combinação de consumidores menos dispostos a pagar caro por sustentabilidade e da dificuldade da marca de se reinventar. E os concorrentes avançaram, segundo fontes ouvidas pelo WSJ.

Além disso, esta estratégia da Allbirds de buscar refúgio em setores em ebulição não é inédita. O movimento segue o exemplo da Singing Machine, que trocou o mercado de karaokê pela IA sob o nome Algorhythm Holdings.

Porém, tudo vai depender se a empresa vai conseguir ou não ter acesso a chips de IA, tendo em vista que eles estão em falta no mercado, ficando concentrados nas mãos de grandes empresas.