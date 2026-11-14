Moura amplia fábrica com R$ 200 milhões para armazenar energia e seguir crescendo em 'ritmo chinês'

RECIFE (PE) — Conhecida pelas baterias que dão partida nos carros, a Moura está investindo R$ 200 milhões para ampliar a fabricação de sistemas capazes de guardar eletricidade e devolvê-la à rede quando necessário.

O aporte, já em execução, vai para o complexo industrial de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, e prepara a empresa para fornecer equipamentos aos projetos que disputarão o primeiro leilão brasileiro de armazenamento de energia em baterias.

A expansão reúne obras, uma nova linha de produção, transferência de tecnologia e formação de profissionais. A parceira é a chinesa CATL, que entra com a tecnologia de armazenamento, enquanto a Moura fica responsável pela industrialização e integração local dos sistemas.

O movimento abre uma nova frente para um grupo que registrou receita líquida de R$ 5,04 bilhões em 2025. A estratégia é levar o conhecimento acumulado em baterias para mercados que vão de pequenos negócios à infraestrutura elétrica nacional.

“A gente cresceu a ritmo chinês nos últimos anos”, afirma Elisa Correia, diretora-presidente da Rede Moura. Segundo ela, os negócios fora do segmento automotivo têm avançado mais rapidamente, enquanto a empresa já ocupa uma posição consolidada nas baterias para carros.

Elisa e Spartacus Pedrosa, diretor de operações de lítio, receberam a EXAME no escritório da empresa no Moinho Recife, durante a cobertura do REC’n’Play, festival de tecnologia, inovação e negócios. Instalado em um conjunto industrial requalificado no Bairro do Recife, o endereço reúne equipes de tecnologia da informação, segurança da informação e engenharia de novos negócios, próximas ao ecossistema do Porto Digital.

Por que a Moura quer guardar energia para a rede elétrica

O avanço da geração solar e eólica criou uma oportunidade para os fabricantes de baterias. Essas fontes dependem do sol e do vento, e sua produção nem sempre coincide com os horários em que a eletricidade é mais necessária.

Os sistemas de armazenamento ajudam a administrar essa diferença. Carregam as baterias em determinados momentos e entregam energia em outros, conforme a necessidade da operação. Para o setor elétrico, isso significa ter uma reserva que pode responder rapidamente às variações de oferta e demanda.

É nesse mercado que a Moura pretende ampliar sua atuação com os sistemas conhecidos como BESS, sigla em inglês para armazenamento de energia em baterias.

A empresa desenvolve essa tecnologia desde meados da década passada e apresentou o Moura BESS em 2019. Hoje, acumula mais de 40 projetos instalados no Brasil, em aplicações na indústria, no agronegócio, na saúde, no saneamento e no setor elétrico.

O novo investimento leva essa experiência para equipamentos de maior porte, destinados à rede nacional. A capacidade de fornecimento anunciada para atender aos participantes do leilão supera 8 gigawatts-hora — uma medida da quantidade de energia que os sistemas podem armazenar.

“Hoje, a gente já faz o sistema de armazenamento de energia para diversas aplicações, para comércio e indústria. Aqui, estamos falando de sistemas muito maiores”, diz Pedrosa.

Elisa Correia, diretora-presidente da Rede Moura, e Spartacus Pedrosa, diretor de operações de lítio: grupo amplia produção para atender ao mercado de armazenamento de energia (Moura/Divulgação)

A rodada de armazenamento com fabricação nacional está prevista para 2 de dezembro. Outra, sem essa exigência, está marcada para o dia 4. Os contratos terão duração de 15 anos, com início do suprimento em agosto de 2028. A Moura atuará como fornecedora dos empreendedores que disputarão a contratação.

Para a companhia, a oportunidade vai além dessa primeira disputa. A recorrência de contratações pode sustentar novos investimentos, ampliar fornecedores locais e dar escala a uma atividade que exige engenharia, montagem, testes e assistência técnica durante muitos anos.

Como os R$ 200 milhões chegarão à fábrica

Parte da preparação industrial já foi antecipada. Segundo Pedrosa, o prédio está pronto e a nova linha de produção foi comprada na China. A expectativa é começar a produzir os equipamentos dessa expansão no fim do primeiro semestre de 2027, deixando tempo para transporte, instalação e os procedimentos necessários à entrada em operação dos projetos.

A companhia prevê contratar e treinar mais de 200 profissionais para essa frente. O grupo tem cerca de 7.400 funcionários, dos quais aproximadamente 3.500 trabalham na operação fabril de Belo Jardim.

A escala também aparece na logística. Pedrosa estima que o atendimento aos projetos do leilão possa movimentar cerca de 4 mil contêineres entre matérias-primas recebidas e produtos acabados expedidos.

Para dimensionar os equipamentos, o executivo cita um sistema de 120 megawatts-hora, que, na configuração descrita por ele, equivale a aproximadamente 20 contêineres de 20 pés cheios de baterias. Os projetos poderão reunir múltiplos desses conjuntos.

A aposta industrial se conecta a uma ambição comercial mais ampla. Além das grandes instalações, a Moura quer ampliar as aplicações do armazenamento para empresas, condomínios e residências.

Nesses casos, as baterias podem servir como reserva em uma interrupção do fornecimento ou ser usadas para deslocar o consumo para horários em que a energia custa menos, conforme as condições de cada instalação.

“A gente quer ser sinônimo de armazenamento de energia no Brasil, seja para pessoas, seja para condomínios, seja para pequenos negócios, seja para indústrias”, diz Elisa.

O grupo também amplia o modelo de energia como serviço, combinando equipamentos com dimensionamento, implantação, monitoramento e suporte. A proposta é participar da gestão energética do cliente, criando uma relação que continua depois da entrega do sistema.

Onde mais a Moura está investindo

A ampliação dos sistemas de armazenamento é parte de uma transformação mais longa. Fundada em 1957, em Belo Jardim, por Edson Mororó Moura e Conceição Moura, a empresa expandiu o portfólio para aplicações como motos, barcos, empilhadeiras, nobreaks e telecomunicações.

“Se mexeu, não é bicho nem gente, tem que ter uma bateria da gente”, brinca Elisa, ao descrever a busca por novos mercados.

Uma das apostas é a Ella, marca de bicicletas elétricas do grupo. Durante o REC’n’Play, a Moura apresentou o modelo e a linha Ride, com assistência elétrica ao pedal. A entrada nesse mercado surgiu da observação do crescimento da mobilidade elétrica na China e na Europa e de sua demanda por baterias.

A diversificação também alcança o software e os serviços. A Propig, incorporada pela Moura e originada no ecossistema do Porto Digital, reúne cerca de 40 profissionais no desenvolvimento de soluções digitais de crédito. Já o Moura Fácil permite solicitar baterias automotivas com entrega e instalação no local.

Por trás dessas frentes está uma rede de 91 distribuidores próprios, presentes no Brasil, na Argentina e no Uruguai. A estrutura aproxima o grupo das revendas e dos consumidores e participa também do caminho de volta das baterias usadas.

Esse retorno sustenta outro investimento de grande porte: a Unidade de Reciclagem e Metais inaugurada em Belo Jardim em 2025, após um aporte de R$ 850 milhões. A instalação recupera materiais de baterias descartadas para reinseri-los na produção, reduzindo a dependência de matéria-prima primária.

Elisa diz que a empresa já trabalha em uma nova expansão dessa unidade, com a instalação de outro forno e tecnologia chinesa para ampliar a recuperação de metais e o reaproveitamento do ácido.

“Em primeira mão, a gente está fazendo uma expansão dessa fábrica”, afirma.

Pedrosa explica que o processo começa com a trituração das baterias e a separação de seus componentes. O plástico pode voltar à fabricação de caixas e tampas, enquanto o chumbo é processado para retornar à produção de novas baterias. A nova etapa amplia as possibilidades de aproveitamento dos materiais.

Assim, a Moura avança nas duas pontas do negócio: amplia a oferta de sistemas para guardar energia e investe na recuperação dos insumos que permitem fabricar novas baterias. O desafio agora é executar essa expansão a tempo de atender ao mercado que começará a operar em 2028.