iPhone com armazenamento cheio? Veja dicas para liberar espaço e deixar seu iOS mais rápido

O iPhone não aceita cartão de memória, e isso pode levar ao temido problema de armazenamento cheio.

Nesse cenário, é preciso liberar espaço removendo arquivos desnecessários, aplicativos pouco usados, cookies ou até mesmo pagando assinatura para ganhar mais espaço no iCloud.

]A seguir, confira as principais soluções para manter seu dispositivo fluindo sem travamentos.

1. Deletar aplicativos e arquivos

Nem sempre usamos todos os aplicativos instalados no celular. Por isso, é válido desinstalar apps pouco utilizados e limpar o cache local no iCloud Drive para liberar espaço. Para acessar o Armazenamento do dispositivo, siga o caminho:

Ajustes > Geral > Armazenamento do Dispositivo.

Verifique recomendações: Nessa seção, o iPhone fornece sugestões de como otimizar o armazenamento. Exclua ou desinstale apps: Ao tocar no nome de cada aplicativo, o usuário pode: Desinstalar o app (libera o espaço do app, mas mantém documentos e dados).

o app (libera o espaço do app, mas mantém documentos e dados). Apagar o app (remove tudo, incluindo dados relacionados). Apague fotos e vídeos: Itens no app Fotos podem ocupar muito espaço, assim como mídias no e-mail e arquivos no app Livros (PDFs e documentos). Observe limitações: Alguns conteúdos do sistema, como vozes da Siri e dados do iOS, não podem ser deletados.

2. Limpar o cache e os cookies

Outra forma de liberar espaço é apagar o histórico e os dados de navegação. Isso remove cookies, permissões e buscas recentes, mas pode ser útil para quem deseja recuperar memória. Veja como proceder:

Abra o app Safari. Toque no símbolo de [Compartilhar] e selecione [Histórico] ou opção equivalente. Escolha “Limpar”. Selecione o período de tempo do histórico que deseja apagar. Toque em “Limpar histórico” para concluir.

Observação: Ao limpar esses dados, você perde as informações de sites e permissões de notificações concedidas anteriormente.

3. Usando a opção “Otimizar Armazenamento”

Quando habilitada, a função Otimizar Armazenamento do iPhone faz o upload de fotos e vídeos em resolução máxima para o iCloud, mantendo versões otimizadas no dispositivo para economizar espaço. Contudo, é preciso ter espaço disponível no iCloud.

Como ativar “Otimizar Armazenamento”

Vá em Ajustes > [seu nome] > iCloud > Fotos. Selecione “Sincronizar em iPhone” (em iOS 15 ou anterior, a opção é “Fotos do iCloud”). Toque em “Otimizar no iPhone”.

Assim, os arquivos originais ficam na nuvem, enquanto o dispositivo mantém apenas versões menores, liberando memória interna.

4. Comprar armazenamento

Se nem a exclusão de arquivos e a otimização de fotos e vídeos forem suficientes, você pode adquirir mais espaço no iCloud. Dessa forma, não só mantém o iPhone com espaço livre, mas também assegura o backup dos arquivos mais importantes.

Como fazer upgrade para iCloud+

Abra Ajustes e toque em seu nome. Vá em iCloud e selecione “Fazer upgrade para o iCloud+”. Em iOS 17 ou anterior, toque em “Gerenciar Armazenamento da Conta” e depois “Mudar Plano de Armazenamento”. Escolha o plano de armazenamento desejado e siga as instruções de pagamento.

Valores: Os planos podem variar de R$ 4,90 mensais (50 GB) até R$ 299,90 mensais (12 TB), dependendo das necessidades do usuário.

Dica importante

Evitar o armazenamento cheio no iPhone não precisa ser complicado. Basta desinstalar aplicativos pouco usados, apagar arquivos desnecessários, limpar o cache do Safari e, se for o caso, comprar mais espaço no iCloud. Com essas dicas, você libera memória para guardar o que realmente importa e mantém seu dispositivo funcionando sem lentidões.

Perguntas Frequentes (FAQ)