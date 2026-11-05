Sabesp, Suzano, Renner e produção industrial: o que move os mercados hoje

Os mercados chegam a esta quinta-feira, 5, depois de uma sessão de recuperação na bolsa brasileira, que interrompeu uma sequência de seis pregões consecutivos de queda. O Ibovespa avançou 1,23%, aos 167.563 pontos, acompanhando o maior apetite por risco no exterior, em um movimento impulsionado pelo resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e pelo tombo das cotações internacionais do petróleo.

Por aqui, o principal assunto no radar dos investidores é a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano.

A decisão, já amplamente esperada pelo mercado nos últimos dias, deve continuar repercutindo entre os investidores nesta quinta, especialmente diante das incertezas sobre os próximos passos da política monetária e os efeitos do cenário eleitoral sobre os ativos brasileiros.

A agenda econômica também traz indicadores de atividade no Brasil e nos Estados Unidos, além de decisões de juros na Europa e na América Latina. No calendário corporativo, uma série de balanços de empresas brasileiras e estrangeiras deve dividir a atenção dos investidores.

O que acompanhar

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da produção industrial brasileira de setembro. Em agosto, o indicador registrou queda de 0,6% na comparação mensal e recuo de 1,2% em relação ao mesmo mês de 2025. Os números serão acompanhados pelos investidores em busca de sinais sobre o ritmo da atividade econômica, em um ambiente de juros elevados e incertezas sobre as perspectivas para o crescimento do país.

Nos Estados Unidos, a agenda concentra indicadores importantes do mercado de trabalho. Às 10h30, o Departamento do Trabalho divulga os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 30 de outubro.

Na mesma hora, serão conhecidos os dados preliminares de produtividade da mão de obra e do custo unitário do trabalho no terceiro trimestre. No segundo trimestre, a produtividade havia crescido 1,4%, enquanto o custo unitário do trabalho avançou 1,2%.

Os indicadores ajudam a avaliar as condições do mercado de trabalho e possíveis pressões sobre os custos das empresas, informações relevantes para as perspectivas de inflação e para as próximas decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Às 11h10, o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, também participa da agenda, com possíveis comentários sobre o cenário econômico e a condução da política monetária nos Estados Unidos.

O calendário internacional traz decisões de política monetária na Noruega, no Reino Unido e no México. Às 6h, o Norges Bank anuncia sua decisão sobre os juros. Em setembro, a autoridade monetária elevou a taxa para 4,5% ao ano.

Às 9h, será a vez do Banco da Inglaterra (BoE), que manteve os juros em 3,75% ao ano na reunião anterior. Já às 16h, o banco central mexicano (Banxico) divulga sua decisão. Em setembro, a instituição havia mantido a taxa básica em 6,5% ao ano.

Na Europa, a agenda também inclui dados de encomendas à indústria da Alemanha, produção industrial da França e preços ao produtor da zona do euro, todos referentes a setembro. Os números ajudam a compor o quadro sobre a atividade econômica e as pressões de preços na região.

Agenda política no Brasil

No Brasil, a agenda política também pode entrar no radar dos investidores. Às 15h30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, no Palácio do Planalto, da primeira reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE).

Outro ponto de atenção é a reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), que decidirá se será prorrogada a cobrança da alíquota de 12% do Imposto de Exportação sobre o petróleo bruto. A medida interessa especialmente ao setor de petróleo e às empresas que atuam na exploração e produção da commodity.

Às 11h30, o Tesouro Nacional realiza leilão de títulos públicos prefixados, com ofertas de NTN-F e LTN. A operação será acompanhada em meio à atenção dos investidores sobre a trajetória dos juros futuros e a percepção de risco fiscal no país.

Temporada de balanços ganha força

No calendário corporativo, a temporada de resultados do terceiro trimestre segue movimentando os mercados.

No Brasil, divulgam seus números empresas de diferentes setores, entre elas Sabesp (SBSP3), Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3), Grupo Porto (PSSA3), Allos (ALOS3), Fleury (FLRY3), Alupar (ALUP11), Assaí (ASAI3), Lojas Renner (LREN3), Vivara (VIVA3) e Banco BMG (BMGB4). Também estão previstos resultados de Grendene, PetroReconcavo, Eztec, Tupy, Ânima, Espaçolaser e Grupo Toky.

No exterior, os destaques são os balanços de Toyota, ConocoPhillips, Airbnb, Nintendo e Siemens.