A foto do iPhone não abre no computador? Como converter HEIC sem usar sites

Foto HEIC do iPhone: formato da Apple exige extensões no Windows para abrir e virar JPG (Zhang Peng /Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08h00.
Fotos do iPhone em formato HEIC podem exigir suporte adicional para abrir no computador. É possível convertê-las para JPG com ferramentas do Windows, Mac e iPhone, sem enviar as imagens a sites externos. No Windows, a abertura pode exigir extensões da Microsoft Store; no iPhone, ajustes da câmera e da transferência ajudam a evitar incompatibilidades.
Fotos tiradas no iPhone costumam chegar ao computador com a extensão .heic. Em muitos PCs com Windows, o arquivo aparece sem miniatura ou abre com um aviso de que falta uma extensão. A foto não está corrompida, pois o HEIC é o formato padrão de captura da Apple desde o iOS 11 e precisa de suporte específico para ser lido.
A conversão de HEIC para JPG pode ser feita com recursos do próprio Windows, do Mac e do iPhone, sem recorrer a sites que exigem o upload das imagens. O cuidado pesa quando se trata de fotos pessoais, documentos ou arquivos de clientes.
HEIF (High Efficiency Image File Format) é o formato de imagem. HEIC é a extensão dos arquivos que o iPhone grava nesse formato. Segundo a página de suporte da Apple, o HEIF comprime melhor que o JPEG e ocupa menos espaço no aparelho e no Fotos do iCloud, com a mesma qualidade visual. Nos vídeos, o equivalente é o HEVC, também chamado de H.265.
Do iPhone 7 em diante, os aparelhos gravam nesse formato por padrão, na opção Alta Eficiência. Macs com macOS High Sierra ou posterior leem HEIC sem configuração extra. O Windows 10 e o Windows 11 dependem de extensões da Microsoft Store; sem elas, o app Fotos exibe erro ao abrir o arquivo.
O processo tem duas etapas: instalar o suporte ao formato e, depois, salvar uma cópia da foto em JPG pelo app Fotos, que já vem no Windows 10 e no 11.
Instalar as extensões resolve só a visualização. O arquivo em JPG passa a existir depois do comando Salvar como, e o original em HEIC continua na pasta.
O Paint do Windows 11 também abre HEIC quando as extensões estão instaladas. O caminho é Arquivo > Salvar como > Imagem JPEG. Os dois apps convertem um arquivo por vez, sem opção nativa de conversão em lote.
No Mac, o suporte ao HEIC é nativo. A Apple indica a exportação pelo Pré-Visualização ou pelo app Fotos:
No app Fotos do Mac, o caminho é o mesmo: selecionar a imagem e usar Arquivo > Exportar. Com várias fotos selecionadas, o Fotos exporta o grupo inteiro de uma vez.
Quem transfere fotos pelo cabo USB pode deixar a conversão a cargo do próprio iPhone. Segundo a Apple, a importação para um PC pode converter HEIC em JPEG, desde que o aparelho não esteja configurado para manter os originais.
Em versões anteriores ao iOS 18, a mesma opção fica em Ajustes > Fotos. O envio por AirDrop, Mensagens ou e-mail segue lógica parecida: quando o aparelho que recebe não suporta HEIC, o iPhone pode mandar a foto em JPEG. Pelo Fotos do iCloud, a imagem é sempre preservada no formato original.
Para que as próximas fotos já saiam em JPG, a mudança é feita na câmera:
A partir daí, fotos novas são gravadas em JPEG e vídeos em H.264. A troca não converte as imagens antigas da galeria e faz cada arquivo ocupar mais espaço no aparelho e no iCloud. Para voltar ao padrão, basta selecionar Alta Eficiência no mesmo menu.
Conversores on-line funcionam, mas exigem o envio das imagens para servidores de terceiros. Uma foto pode carregar dados de localização, rostos de outras pessoas ou documentos fotografados, e o usuário não controla por quanto tempo o arquivo fica armazenado nesses servidores.
Os métodos locais mantêm o arquivo no aparelho do começo ao fim. No Windows, as extensões e os apps Fotos e Paint são da própria Microsoft. No Mac e no iPhone, os recursos fazem parte do sistema da Apple.
Para o usuário comum, sim. HEIF é o nome do formato de imagem, e HEIC é a extensão dos arquivos gerados pelo iPhone nesse formato.
Pode haver uma perda pequena, porque o JPEG usa compressão com perdas. Em envios por WhatsApp, e-mail ou redes sociais, a diferença costuma passar despercebida. Para impressão ou edição, manter o arquivo HEIC original e exportar uma cópia em qualidade alta preserva mais informação.
A HEIF Image Extensions é gratuita. A HEVC Video Extensions custa US$ 0,99 na Microsoft Store e pode ser exigida pelo app Fotos em alguns computadores.
Não. A opção Mais Compatível vale só para fotos e vídeos gravados depois da mudança. As imagens já salvas continuam em HEIC.
Sim. No Mac, o app Fotos exporta várias imagens selecionadas de uma vez. No Windows, os apps Fotos e Paint convertem um arquivo por vez. Para grandes volumes, a alternativa é ativar o modo Automático em Transferir para Mac ou PC antes de copiar as fotos pelo cabo.