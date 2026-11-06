11.11 no Mercado Livre: como conferir cupons, entrega e pagamento

Mercado Livre: cupom, prazo de entrega e total parcelado podem mudar a comparação entre anúncios (Mercado Livre/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19h40.
No 11.11 do Mercado Livre, confira validade, elegibilidade e valor mínimo dos cupons antes de comparar anúncios. Produto, vendedor, frete, prazo e total parcelado precisam entrar na conta. As condições devem ser confirmadas no pedido, pois um benefício anunciado não vale necessariamente para todas as compras.
No 11.11 do Mercado Livre, vale começar a pesquisa pelos cupons disponíveis e pelo produto exato que se pretende comprar. O benefício mais chamativo nem sempre produz o menor total: frete, vendedor, versão do item e forma de pagamento podem mudar o resultado.
A campanha anunciada em outubro inclui novos cupons diariamente até 11 de novembro e divulgação de frete grátis para compras a partir de R$ 19. A condição efetiva precisa ser confirmada para o item e o endereço, sem presumir aplicação a qualquer pedido. Veja o anúncio da campanha.
Consulte a área promocional no site ou no aplicativo e leia a descrição do cupom encontrado. Verifique valor mínimo, desconto máximo, prazo de uso, itens participantes e eventual exigência de meio de pagamento.Um cupom com percentual maior pode gerar economia menor se tiver um teto baixo.
Depois, aplique o benefício ao produto escolhido e confira o total. Um cupom com percentual maior pode gerar economia menor se tiver um teto baixo. Outro pode exigir gasto superior ao que você pretendia fazer.
Também vale comparar o anúncio com e sem o benefício. Se uma segunda oferta tiver preço de partida menor, ela pode continuar mais barata mesmo sem cupom.
Procure o código completo do modelo. Em celulares, confirme armazenamento e condição do aparelho. Em notebooks, compare processador, memória, SSD e sistema operacional. Em consoles e acessórios, verifique a versão e os itens incluídos.A existência de mais parcelas não torna a compra mais barata.
Identifique o vendedor e quem será responsável pela entrega. Leia as avaliações do produto e do atendimento sem tratar a presença no marketplace como garantia de que todos os anúncios sejam equivalentes.
Observe se o item é novo, usado ou recondicionado. Se uma informação relevante estiver ausente, esclareça a dúvida antes de pagar. Um anúncio mais barato com condição diferente não é necessariamente uma oportunidade melhor.
Segundo reportagem de 28 de outubro, o Mercado Pago anunciou ampliação para até 24 parcelas sem juros a partir de 11 de novembro nas compras elegíveis com seu cartão de crédito. O benefício está associado ao cartão e às condições aplicáveis aos produtos, não a qualquer meio de pagamento. Leia o anúncio sobre parcelamento.
Antes de escolher, some todas as parcelas e compare com o preço à vista. Confira se a opção aparece para aquela compra e se o limite do cartão comporta o pedido.
A existência de mais parcelas não torna a compra mais barata. Ela distribui o compromisso por mais tempo. Considere os gastos que já estão contratados para os próximos meses e evite usar apenas o valor da prestação como critério.
Informe o endereço e veja o prazo para cada anúncio. Para presentes ou itens de que você precisa em uma data específica, uma previsão de chegada incompatível elimina a vantagem do preço.
Em pedidos com vários produtos, confira se haverá entregas separadas e se todos recebem o mesmo benefício de frete. Verifique o custo final após aplicar o cupom; não use apenas o selo mostrado nos resultados de busca.
Antes de concluir, revise quantidade, versão, endereço e forma de pagamento. Guarde o registro da oferta e mantenha a comunicação sobre o pedido nos canais da plataforma.
Veja também como comparar cupons, frete e parcelamento no 11.11.
O que estiver válido para sua conta e para o pedido e gerar o menor total. Este guia não publica códigos sem confirmação de validade.
Não. O anúncio consultado se refere ao cartão de crédito Mercado Pago. Confira a condição exibida para a compra.
Depende da necessidade. Compare a diferença de preço com o prazo de que você realmente precisa.
Não. Compare o mesmo modelo, o histórico de preço quando disponível e o total cobrado.
Campanhas consultadas em 6 de novembro de 2026. Os anúncios citados não substituem o regulamento de cada benefício nem a confirmação no carrinho.