11.11 no Mercado Livre: como conferir cupons, entrega e pagamento

No 11.11 do Mercado Livre, vale começar a pesquisa pelos cupons disponíveis e pelo produto exato que se pretende comprar. O benefício mais chamativo nem sempre produz o menor total: frete, vendedor, versão do item e forma de pagamento podem mudar o resultado.

A campanha anunciada em outubro inclui novos cupons diariamente até 11 de novembro e divulgação de frete grátis para compras a partir de R$ 19. A condição efetiva precisa ser confirmada para o item e o endereço, sem presumir aplicação a qualquer pedido. Veja o anúncio da campanha.

Onde conferir os benefícios

Consulte a área promocional no site ou no aplicativo e leia a descrição do cupom encontrado. Verifique valor mínimo, desconto máximo, prazo de uso, itens participantes e eventual exigência de meio de pagamento.

Um cupom com percentual maior pode gerar economia menor se tiver um teto baixo.

Depois, aplique o benefício ao produto escolhido e confira o total. Um cupom com percentual maior pode gerar economia menor se tiver um teto baixo. Outro pode exigir gasto superior ao que você pretendia fazer.

Também vale comparar o anúncio com e sem o benefício. Se uma segunda oferta tiver preço de partida menor, ela pode continuar mais barata mesmo sem cupom.

Como comparar anúncios do mesmo produto

Procure o código completo do modelo. Em celulares, confirme armazenamento e condição do aparelho. Em notebooks, compare processador, memória, SSD e sistema operacional. Em consoles e acessórios, verifique a versão e os itens incluídos.

A existência de mais parcelas não torna a compra mais barata.

Identifique o vendedor e quem será responsável pela entrega. Leia as avaliações do produto e do atendimento sem tratar a presença no marketplace como garantia de que todos os anúncios sejam equivalentes.

Observe se o item é novo, usado ou recondicionado. Se uma informação relevante estiver ausente, esclareça a dúvida antes de pagar. Um anúncio mais barato com condição diferente não é necessariamente uma oportunidade melhor.

O que conferir no parcelamento

Segundo reportagem de 28 de outubro, o Mercado Pago anunciou ampliação para até 24 parcelas sem juros a partir de 11 de novembro nas compras elegíveis com seu cartão de crédito. O benefício está associado ao cartão e às condições aplicáveis aos produtos, não a qualquer meio de pagamento. Leia o anúncio sobre parcelamento.

Antes de escolher, some todas as parcelas e compare com o preço à vista. Confira se a opção aparece para aquela compra e se o limite do cartão comporta o pedido.

A existência de mais parcelas não torna a compra mais barata. Ela distribui o compromisso por mais tempo. Considere os gastos que já estão contratados para os próximos meses e evite usar apenas o valor da prestação como critério.

Entrega: simule antes de decidir

Informe o endereço e veja o prazo para cada anúncio. Para presentes ou itens de que você precisa em uma data específica, uma previsão de chegada incompatível elimina a vantagem do preço.

Em pedidos com vários produtos, confira se haverá entregas separadas e se todos recebem o mesmo benefício de frete. Verifique o custo final após aplicar o cupom; não use apenas o selo mostrado nos resultados de busca.

Antes de concluir, revise quantidade, versão, endereço e forma de pagamento. Guarde o registro da oferta e mantenha a comunicação sobre o pedido nos canais da plataforma.

Veja também como comparar cupons, frete e parcelamento no 11.11.

Perguntas frequentes Qual cupom usar no 11.11? ＋ O que estiver válido para sua conta e para o pedido e gerar o menor total. Este guia não publica códigos sem confirmação de validade. Até 24 parcelas vale para qualquer cartão? ＋ Não. O anúncio consultado se refere ao cartão de crédito Mercado Pago. Confira a condição exibida para a compra. Um anúncio com entrega mais rápida compensa? ＋ Depende da necessidade. Compare a diferença de preço com o prazo de que você realmente precisa. Posso confiar apenas no percentual de desconto? ＋ Não. Compare o mesmo modelo, o histórico de preço quando disponível e o total cobrado.

Campanhas consultadas em 6 de novembro de 2026. Os anúncios citados não substituem o regulamento de cada benefício nem a confirmação no carrinho.