A câmera do iPhone muda seus ajustes sozinha? Veja como preservar referências

Câmera do iPhone: menu Preservar Ajustes impede que Live Photo e modo de captura voltem ao padrão a cada abertura do app (Raju Shinde/Hindustan Times/Getty Images)
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Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16h41.
O app Câmera do iPhone devolve ao padrão parte das escolhas do usuário sempre que é fechado. O menu Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes define o que permanece, como Live Photo e modo da câmera. As opções variam conforme o modelo, e um teste de fechar e reabrir o app mostra o que cada aparelho mantém.
Na maioria dos casos, a câmera do iPhone que parece mudar os ajustes sozinha está seguindo uma regra do sistema: o app Câmera redefine parte das escolhas do usuário toda vez que é fechado. Quem desliga a Live Photo ou troca para o modo Vídeo pode encontrar o app de volta ao padrão na abertura seguinte.
O controle sobre esse comportamento fica no menu Preservar Ajustes, em Ajustes > Câmera. É ali que o usuário escolhe quais preferências continuam valendo de uma sessão para outra. A lista de opções depende do modelo e da versão do iOS instalada.
O caminho é o mesmo em todos os iPhones compatíveis com as versões recentes do iOS:
Cada chave funciona de forma independente. É possível manter o modo de captura e deixar a exposição voltar ao automático, por exemplo.
Segundo o guia oficial do iPhone, o menu reúne as seguintes opções:
O menu exibe apenas os itens que o aparelho suporta. Se uma chave como Modo Ação ou Apple ProRes não aparece, o modelo não oferece o recurso ou a versão do iOS não o exibe. A conferência mais confiável é o próprio menu do aparelho.
A chave Live Photo dentro de Preservar Ajustes costuma confundir. Ela não liga a Live Photo: faz o iPhone lembrar o último estado escolhido, ativado ou desativado. Com a chave ligada, quem desativa a Live Photo encontra o recurso desligado na abertura seguinte.
A Apple informa que essa chave já vem ativada de fábrica. Se a Live Photo reaparece a cada abertura, é provável que a chave tenha sido desligada em algum momento. Para corrigir:
Um teste com dois controles mostra o que o aparelho guarda de fato: a Live Photo e o modo da câmera. A ideia é alterar os dois, fechar o app, reabrir e anotar o resultado, primeiro sem preservação e depois com ela.
O resultado esperado, de acordo com a documentação da Apple, é a Câmera abrir no modo Foto, com a Live Photo ativada, que é o padrão do sistema.
Agora, a expectativa é que o app reabra no último modo usado e mantenha a Live Photo desligada. O mesmo roteiro serve para outros itens do menu, como filtro ou exposição. Alterar um controle por vez evita dúvida sobre o que foi preservado.
Fechar o app pelo seletor faz diferença no teste. Ao apenas voltar para a tela inicial, a Câmera pode continuar em segundo plano e manter as escolhas por um tempo, o que distorce a comparação.
Quando as chaves estão certas e o problema persiste, a sequência abaixo vai do passo mais simples ao mais drástico:
O iOS não tem um botão para restaurar apenas as configurações da câmera. O Redefinir Todos os Ajustes não apaga fotos nem apps, mas devolve ao padrão as redes Wi-Fi salvas, os dispositivos Bluetooth, as permissões de localização e a organização da Tela de Início. Depois do procedimento, as chaves de Preservar Ajustes precisam ser configuradas outra vez.
Não. A chave guarda o último estado escolhido. Se a Live Photo foi desativada na última sessão, ela continua desativada na próxima abertura da Câmera.
O menu exibe apenas os recursos que o modelo suporta. Opções como Apple ProRes e Abertura da Lente dependem do hardware e da versão do iOS.
Não. O iOS não tem uma opção exclusiva para a câmera. O Redefinir Todos os Ajustes restaura todas as preferências do sistema, sem apagar fotos ou apps.
Na maioria dos casos, é o comportamento padrão do app, que volta ao modo Foto quando a chave Modo da Câmera está desligada. Se o problema continuar com a chave ativada, reinicie o aparelho e atualize o iOS.