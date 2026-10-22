A câmera do iPhone muda seus ajustes sozinha? Veja como preservar referências

RESUMO ＋ O app Câmera do iPhone devolve ao padrão parte das escolhas do usuário sempre que é fechado. O menu Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes define o que permanece, como Live Photo e modo da câmera. As opções variam conforme o modelo, e um teste de fechar e reabrir o app mostra o que cada aparelho mantém.

Na maioria dos casos, a câmera do iPhone que parece mudar os ajustes sozinha está seguindo uma regra do sistema: o app Câmera redefine parte das escolhas do usuário toda vez que é fechado. Quem desliga a Live Photo ou troca para o modo Vídeo pode encontrar o app de volta ao padrão na abertura seguinte.

O controle sobre esse comportamento fica no menu Preservar Ajustes, em Ajustes > Câmera. É ali que o usuário escolhe quais preferências continuam valendo de uma sessão para outra. A lista de opções depende do modelo e da versão do iOS instalada.

Como ativar o Preservar Ajustes na câmera do iPhone

O caminho é o mesmo em todos os iPhones compatíveis com as versões recentes do iOS:

Abra o app Ajustes; Toque em Câmera; Entre em Preservar Ajustes; Ative as chaves dos itens que devem continuar iguais quando a Câmera for reaberta.

Cada chave funciona de forma independente. É possível manter o modo de captura e deixar a exposição voltar ao automático, por exemplo.

O que o Preservar Ajustes pode manter?

Segundo o guia oficial do iPhone, o menu reúne as seguintes opções:

Modo da Câmera: reabre o app no último modo usado, como Retrato ou Panorama;

reabre o app no último modo usado, como Retrato ou Panorama; Estilo Fotográfico: mantém o último estilo aplicado, nos modelos compatíveis;

mantém o último estilo aplicado, nos modelos compatíveis; Controles Criativos: guarda filtro, iluminação do Retrato e desfoque de fundo;

guarda filtro, iluminação do Retrato e desfoque de fundo; Controle de Profundidade: salva o nível de desfoque usado nos modos Foto, Retrato e Cinema;

salva o nível de desfoque usado nos modos Foto, Retrato e Cinema; Controle de Macro: preserva a escolha sobre a troca automática para a câmera ultra-angular em fotos de perto, nos modelos com macro;

preserva a escolha sobre a troca automática para a câmera ultra-angular em fotos de perto, nos modelos com macro; Ajuste de Exposição: mantém o controle de exposição, a partir do iPhone 11;

mantém o controle de exposição, a partir do iPhone 11; Abertura da Lente: guarda a última abertura escolhida, opção exclusiva da linha iPhone 18 Pro;

guarda a última abertura escolhida, opção exclusiva da linha iPhone 18 Pro; Modo Noite: conserva a escolha feita, em vez de voltar ao automático;

conserva a escolha feita, em vez de voltar ao automático; Zoom do Retrato: mantém a lente usada no modo Retrato e já vem ativado nos modelos compatíveis;

mantém a lente usada no modo Retrato e já vem ativado nos modelos compatíveis; Modo Ação: deixa o recurso ligado, em vez de desativá-lo na próxima abertura;

deixa o recurso ligado, em vez de desativá-lo na próxima abertura; ProRAW e Controle de Resolução: salva a configuração de fotos em Apple ProRAW;

salva a configuração de fotos em Apple ProRAW; Apple ProRes: salva a configuração de gravação de vídeo em ProRes;

salva a configuração de gravação de vídeo em ProRes; Live Photo: guarda o último estado da Live Photo e vem ativada de fábrica.

O menu exibe apenas os itens que o aparelho suporta. Se uma chave como Modo Ação ou Apple ProRes não aparece, o modelo não oferece o recurso ou a versão do iOS não o exibe. A conferência mais confiável é o próprio menu do aparelho.

Por que a Live Photo volta mesmo depois de desativada?

A chave Live Photo dentro de Preservar Ajustes costuma confundir. Ela não liga a Live Photo: faz o iPhone lembrar o último estado escolhido, ativado ou desativado. Com a chave ligada, quem desativa a Live Photo encontra o recurso desligado na abertura seguinte.

A Apple informa que essa chave já vem ativada de fábrica. Se a Live Photo reaparece a cada abertura, é provável que a chave tenha sido desligada em algum momento. Para corrigir:

Abra a Câmera no modo Foto; Toque no botão da Live Photo e deixe o recurso desativado (o ícone aparece riscado); Vá a Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes; Confirme que a chave Live Photo está ativada.

Como testar quais ajustes a câmera do iPhone mantém

Um teste com dois controles mostra o que o aparelho guarda de fato: a Live Photo e o modo da câmera. A ideia é alterar os dois, fechar o app, reabrir e anotar o resultado, primeiro sem preservação e depois com ela.

Etapa 1: com as chaves desligadas

Em Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes, desligue Live Photo e Modo da Câmera; Abra a Câmera, desative a Live Photo no modo Foto e mude para Vídeo ou Panorama; Feche o app por completo: deslize de baixo para cima, pare no meio da tela e arraste o cartão da Câmera para cima; Reabra a Câmera e anote em qual modo ela abriu e se a Live Photo voltou a ficar ativa.

O resultado esperado, de acordo com a documentação da Apple, é a Câmera abrir no modo Foto, com a Live Photo ativada, que é o padrão do sistema.

Etapa 2: com as chaves ligadas

Volte a Preservar Ajustes e ative Live Photo e Modo da Câmera; Na Câmera, desligue a Live Photo e escolha de novo Vídeo ou Panorama; Feche o app pelo seletor de apps, como na etapa anterior; Reabra e compare com a anotação feita antes.

Agora, a expectativa é que o app reabra no último modo usado e mantenha a Live Photo desligada. O mesmo roteiro serve para outros itens do menu, como filtro ou exposição. Alterar um controle por vez evita dúvida sobre o que foi preservado.

Fechar o app pelo seletor faz diferença no teste. Ao apenas voltar para a tela inicial, a Câmera pode continuar em segundo plano e manter as escolhas por um tempo, o que distorce a comparação.

O que fazer se a câmera continuar perdendo os ajustes?

Quando as chaves estão certas e o problema persiste, a sequência abaixo vai do passo mais simples ao mais drástico:

Confira de novo as chaves em Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes; Reinicie o iPhone: mantenha pressionados um dos botões de volume e o botão lateral até surgir o controle de desligar, arraste-o e ligue o aparelho de novo pelo botão lateral; Instale atualizações pendentes em Ajustes > Geral > Atualização de Software; Como último recurso, use Redefinir Todos os Ajustes, em Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir o iPhone > Redefinir; Procure o Suporte da Apple ou uma assistência autorizada se nada resolver.

O iOS não tem um botão para restaurar apenas as configurações da câmera. O Redefinir Todos os Ajustes não apaga fotos nem apps, mas devolve ao padrão as redes Wi-Fi salvas, os dispositivos Bluetooth, as permissões de localização e a organização da Tela de Início. Depois do procedimento, as chaves de Preservar Ajustes precisam ser configuradas outra vez.