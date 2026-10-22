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A câmera do iPhone muda seus ajustes sozinha? Veja como preservar referências

Menu Preservar Ajustes guarda escolhas como Live Photo e modo de captura entre uma abertura e outra do app, com opções que variam conforme o modelo do iPhone

Câmera do iPhone: menu Preservar Ajustes impede que Live Photo e modo de captura voltem ao padrão a cada abertura do app (Raju Shinde/Hindustan Times/Getty Images)

Câmera do iPhone: menu Preservar Ajustes impede que Live Photo e modo de captura voltem ao padrão a cada abertura do app (Raju Shinde/Hindustan Times/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16h41.

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O app Câmera do iPhone devolve ao padrão parte das escolhas do usuário sempre que é fechado. O menu Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes define o que permanece, como Live Photo e modo da câmera. As opções variam conforme o modelo, e um teste de fechar e reabrir o app mostra o que cada aparelho mantém.

Na maioria dos casos, a câmera do iPhone que parece mudar os ajustes sozinha está seguindo uma regra do sistema: o app Câmera redefine parte das escolhas do usuário toda vez que é fechado. Quem desliga a Live Photo ou troca para o modo Vídeo pode encontrar o app de volta ao padrão na abertura seguinte.

O controle sobre esse comportamento fica no menu Preservar Ajustes, em Ajustes > Câmera. É ali que o usuário escolhe quais preferências continuam valendo de uma sessão para outra. A lista de opções depende do modelo e da versão do iOS instalada.

Como ativar o Preservar Ajustes na câmera do iPhone

O caminho é o mesmo em todos os iPhones compatíveis com as versões recentes do iOS:

  1. Abra o app Ajustes;
  2. Toque em Câmera;
  3. Entre em Preservar Ajustes;
  4. Ative as chaves dos itens que devem continuar iguais quando a Câmera for reaberta.

Cada chave funciona de forma independente. É possível manter o modo de captura e deixar a exposição voltar ao automático, por exemplo.

O que o Preservar Ajustes pode manter?

Segundo o guia oficial do iPhone, o menu reúne as seguintes opções:

  • Modo da Câmera: reabre o app no último modo usado, como Retrato ou Panorama;
  • Estilo Fotográfico: mantém o último estilo aplicado, nos modelos compatíveis;
  • Controles Criativos: guarda filtro, iluminação do Retrato e desfoque de fundo;
  • Controle de Profundidade: salva o nível de desfoque usado nos modos Foto, Retrato e Cinema;
  • Controle de Macro: preserva a escolha sobre a troca automática para a câmera ultra-angular em fotos de perto, nos modelos com macro;
  • Ajuste de Exposição: mantém o controle de exposição, a partir do iPhone 11;
  • Abertura da Lente: guarda a última abertura escolhida, opção exclusiva da linha iPhone 18 Pro;
  • Modo Noite: conserva a escolha feita, em vez de voltar ao automático;
  • Zoom do Retrato: mantém a lente usada no modo Retrato e já vem ativado nos modelos compatíveis;
  • Modo Ação: deixa o recurso ligado, em vez de desativá-lo na próxima abertura;
  • ProRAW e Controle de Resolução: salva a configuração de fotos em Apple ProRAW;
  • Apple ProRes: salva a configuração de gravação de vídeo em ProRes;
  • Live Photo: guarda o último estado da Live Photo e vem ativada de fábrica.

O menu exibe apenas os itens que o aparelho suporta. Se uma chave como Modo Ação ou Apple ProRes não aparece, o modelo não oferece o recurso ou a versão do iOS não o exibe. A conferência mais confiável é o próprio menu do aparelho.

Por que a Live Photo volta mesmo depois de desativada?

A chave Live Photo dentro de Preservar Ajustes costuma confundir. Ela não liga a Live Photo: faz o iPhone lembrar o último estado escolhido, ativado ou desativado. Com a chave ligada, quem desativa a Live Photo encontra o recurso desligado na abertura seguinte.

A Apple informa que essa chave já vem ativada de fábrica. Se a Live Photo reaparece a cada abertura, é provável que a chave tenha sido desligada em algum momento. Para corrigir:

  1. Abra a Câmera no modo Foto;
  2. Toque no botão da Live Photo e deixe o recurso desativado (o ícone aparece riscado);
  3. Vá a Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes;
  4. Confirme que a chave Live Photo está ativada.

Como testar quais ajustes a câmera do iPhone mantém

Um teste com dois controles mostra o que o aparelho guarda de fato: a Live Photo e o modo da câmera. A ideia é alterar os dois, fechar o app, reabrir e anotar o resultado, primeiro sem preservação e depois com ela.

Etapa 1: com as chaves desligadas

  1. Em Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes, desligue Live Photo e Modo da Câmera;
  2. Abra a Câmera, desative a Live Photo no modo Foto e mude para Vídeo ou Panorama;
  3. Feche o app por completo: deslize de baixo para cima, pare no meio da tela e arraste o cartão da Câmera para cima;
  4. Reabra a Câmera e anote em qual modo ela abriu e se a Live Photo voltou a ficar ativa.

O resultado esperado, de acordo com a documentação da Apple, é a Câmera abrir no modo Foto, com a Live Photo ativada, que é o padrão do sistema.

Etapa 2: com as chaves ligadas

  1. Volte a Preservar Ajustes e ative Live Photo e Modo da Câmera;
  2. Na Câmera, desligue a Live Photo e escolha de novo Vídeo ou Panorama;
  3. Feche o app pelo seletor de apps, como na etapa anterior;
  4. Reabra e compare com a anotação feita antes.

Agora, a expectativa é que o app reabra no último modo usado e mantenha a Live Photo desligada. O mesmo roteiro serve para outros itens do menu, como filtro ou exposição. Alterar um controle por vez evita dúvida sobre o que foi preservado.

Fechar o app pelo seletor faz diferença no teste. Ao apenas voltar para a tela inicial, a Câmera pode continuar em segundo plano e manter as escolhas por um tempo, o que distorce a comparação.

O que fazer se a câmera continuar perdendo os ajustes?

Quando as chaves estão certas e o problema persiste, a sequência abaixo vai do passo mais simples ao mais drástico:

  1. Confira de novo as chaves em Ajustes > Câmera > Preservar Ajustes;
  2. Reinicie o iPhone: mantenha pressionados um dos botões de volume e o botão lateral até surgir o controle de desligar, arraste-o e ligue o aparelho de novo pelo botão lateral;
  3. Instale atualizações pendentes em Ajustes > Geral > Atualização de Software;
  4. Como último recurso, use Redefinir Todos os Ajustes, em Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir o iPhone > Redefinir;
  5. Procure o Suporte da Apple ou uma assistência autorizada se nada resolver.

O iOS não tem um botão para restaurar apenas as configurações da câmera. O Redefinir Todos os Ajustes não apaga fotos nem apps, mas devolve ao padrão as redes Wi-Fi salvas, os dispositivos Bluetooth, as permissões de localização e a organização da Tela de Início. Depois do procedimento, as chaves de Preservar Ajustes precisam ser configuradas outra vez.

Perguntas frequentes

Ativar Live Photo em Preservar Ajustes deixa a Live Photo sempre ligada?

Não. A chave guarda o último estado escolhido. Se a Live Photo foi desativada na última sessão, ela continua desativada na próxima abertura da Câmera.

Por que meu iPhone não mostra todas as opções de Preservar Ajustes?

O menu exibe apenas os recursos que o modelo suporta. Opções como Apple ProRes e Abertura da Lente dependem do hardware e da versão do iOS.

Dá para redefinir só os ajustes da câmera do iPhone?

Não. O iOS não tem uma opção exclusiva para a câmera. O Redefinir Todos os Ajustes restaura todas as preferências do sistema, sem apagar fotos ou apps.

A câmera trocou de modo sem eu mexer. É defeito?

Na maioria dos casos, é o comportamento padrão do app, que volta ao modo Foto quando a chave Modo da Câmera está desligada. Se o problema continuar com a chave ativada, reinicie o aparelho e atualize o iOS.

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