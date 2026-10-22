Como enviar uma foto do iPhone sem compartilhar onde ela foi tirada

Foto do iPhone sem localização: chave no menu Compartilhar retira as coordenadas GPS antes do envio (Zhang Peng /Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17h41.
O iPhone grava as coordenadas do local em cada foto quando a Câmera tem acesso aos Serviços de Localização, e o dado pode seguir junto no envio. Para mandar uma cópia sem GPS, toque em Compartilhar, depois em Opções, e desligue Localização. A foto original continua com o local salvo. Para apagar o dado do arquivo, o caminho é Ajustar Localização > Sem Localização; para bloquear o registro em fotos novas, Ajustes > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização > Câmera > Nunca.
Toda foto feita com a Câmera do iPhone pode carregar as coordenadas do lugar onde foi tirada, gravadas no próprio arquivo. No guia de segurança pessoal da Apple, atualizado em setembro de 2026, a empresa informa que quem recebe a imagem pode acessar esses metadados e descobrir onde ela foi feita. Para enviar uma foto do iPhone sem localização, o caminho mais direto é desligar a opção Localização no menu Compartilhar: a cópia sai sem GPS e a original continua intacta na galeria.
O ajuste leva poucos segundos. Também é possível apagar a localização do arquivo original ou impedir que a Câmera registre o local nas próximas fotos — são ações diferentes, com efeitos diferentes.
Com os Serviços de Localização liberados para a Câmera, o iPhone cruza dados de GPS, Wi-Fi, redes móveis e Bluetooth para calcular as coordenadas de cada clique. Elas ficam embutidas no arquivo. É esse registro que permite buscar imagens por lugar no app Fotos ou vê-las no mapa.
O dado não aparece na imagem, mas viaja com ela. Quem recebe o arquivo pode abrir as informações da foto e ver o ponto no mapa. O risco aparece em envios corriqueiros, como a foto de um produto anunciado em marketplace ou a imagem da fachada mandada para um prestador de serviço.
O passo a passo segue a orientação da Apple e não altera a foto salva no aparelho:
Com o ajuste feito, o iPhone exibe o aviso "Localização não incluída" acima do botão Opções. O mesmo caminho funciona a partir do rolo da Câmera. Conferir esse aviso antes de escolher o destino evita enviar a foto com GPS por engano.
As duas ações protegem o envio, mas mudam coisas diferentes no iPhone:
A primeira opção atende a um envio pontual. A segunda faz mais sentido para fotos de documentos, comprovantes ou do interior de casa, arquivos que costumam ser reencaminhados mais de uma vez.
Para apagar o local de uma imagem que já está na galeria:
Os nomes dos menus podem variar entre versões do iOS. Em algumas, o atalho aparece ao deslizar a foto para cima, na opção Ajustar, ao lado do mapa. No Mac, o caminho fica em Imagem > Localização, com as opções Ocultar Localização e Reverter para Localização Original.
A Apple explica que a localização só entra nas fotos se a Câmera tiver acesso aos Serviços de Localização. Para cortar esse acesso:
A mudança vale para as fotos tiradas daí em diante. As imagens antigas mantêm a localização até serem editadas pelo app Fotos.
Quem quer manter a busca por cidade ou bairro tem uma alternativa: deixar a Câmera com acesso Durante o Uso do App e desligar Localização Precisa. Nesse modo, o iPhone registra uma área aproximada em vez do ponto exato.
Um teste com duas imagens tiradas no mesmo lugar mostra a diferença:
No computador, visualizadores de metadados EXIF exibem latitude e longitude. O resultado pode mudar conforme o meio de envio, porque alguns apps comprimem a imagem e descartam parte dos metadados, enquanto outros preservam o arquivo original.
Tirar as coordenadas não torna a imagem anônima. O enquadramento pode entregar o número da casa, a placa do carro, uma rua conhecida ou um documento sobre a mesa. Recortar ou desfocar esses elementos antes do envio protege tanto quanto desligar a localização.
A chave Localização atua só sobre as coordenadas. Data, hora, modelo do aparelho e configurações da câmera podem continuar no arquivo. No AirDrop, a opção Todos os Dados das Fotos, no mesmo menu Opções, envia o original com histórico de edições e metadados. Para fotos sensíveis, ela deve ficar desligada.
Não há garantia. Fotos enviadas como imagem comum passam por compressão, que pode descartar metadados, mas o envio como documento tende a preservar o arquivo original. Desligar Localização antes do envio evita depender do comportamento do app.
Não. Só a cópia enviada sai sem GPS. A foto original segue com o local salvo e continua aparecendo no mapa do app Fotos.
Pode enviar, se a chave Localização estiver ligada em Opções. O ajuste vale para AirDrop, Mensagens, Mail e os demais apps da folha de compartilhamento.
Não. A opção Nunca afeta só as próximas fotos. Para imagens já salvas, o caminho é Ajustar Localização > Sem Localização no app Fotos.
Não. O recurso nativo do app Fotos remove as coordenadas. Apps removedores de EXIF servem a quem quer apagar também data, hora e dados técnicos da câmera.