Como enviar uma foto do iPhone sem compartilhar onde ela foi tirada

RESUMO ＋ O iPhone grava as coordenadas do local em cada foto quando a Câmera tem acesso aos Serviços de Localização, e o dado pode seguir junto no envio. Para mandar uma cópia sem GPS, toque em Compartilhar, depois em Opções, e desligue Localização. A foto original continua com o local salvo. Para apagar o dado do arquivo, o caminho é Ajustar Localização > Sem Localização; para bloquear o registro em fotos novas, Ajustes > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização > Câmera > Nunca.

Toda foto feita com a Câmera do iPhone pode carregar as coordenadas do lugar onde foi tirada, gravadas no próprio arquivo. No guia de segurança pessoal da Apple, atualizado em setembro de 2026, a empresa informa que quem recebe a imagem pode acessar esses metadados e descobrir onde ela foi feita. Para enviar uma foto do iPhone sem localização, o caminho mais direto é desligar a opção Localização no menu Compartilhar: a cópia sai sem GPS e a original continua intacta na galeria.

O ajuste leva poucos segundos. Também é possível apagar a localização do arquivo original ou impedir que a Câmera registre o local nas próximas fotos — são ações diferentes, com efeitos diferentes.

Por que a foto do iPhone revela onde foi tirada?

Com os Serviços de Localização liberados para a Câmera, o iPhone cruza dados de GPS, Wi-Fi, redes móveis e Bluetooth para calcular as coordenadas de cada clique. Elas ficam embutidas no arquivo. É esse registro que permite buscar imagens por lugar no app Fotos ou vê-las no mapa.

O dado não aparece na imagem, mas viaja com ela. Quem recebe o arquivo pode abrir as informações da foto e ver o ponto no mapa. O risco aparece em envios corriqueiros, como a foto de um produto anunciado em marketplace ou a imagem da fachada mandada para um prestador de serviço.

Como enviar uma foto do iPhone sem localização

O passo a passo segue a orientação da Apple e não altera a foto salva no aparelho:

Abra o app Fotos e selecione uma ou mais imagens; Toque no botão Compartilhar (o quadrado com a seta para cima); Toque em Opções, no topo da tela; Desative a chave Localização e volte à folha de compartilhamento; Escolha o app ou o contato e conclua o envio.

Com o ajuste feito, o iPhone exibe o aviso "Localização não incluída" acima do botão Opções. O mesmo caminho funciona a partir do rolo da Câmera. Conferir esse aviso antes de escolher o destino evita enviar a foto com GPS por engano.

Qual a diferença entre tirar a localização do envio e apagar do original?

As duas ações protegem o envio, mas mudam coisas diferentes no iPhone:

Desligar no envio: só a cópia enviada sai sem coordenadas. A foto na galeria continua no mapa do app Fotos, o que preserva a organização por lugar;

só a cópia enviada sai sem coordenadas. A foto na galeria continua no mapa do app Fotos, o que preserva a organização por lugar; Remover do arquivo: a foto perde o vínculo com o local na própria biblioteca. Envios posteriores já saem sem esse dado, mesmo que o usuário esqueça de mexer em Opções.

A primeira opção atende a um envio pontual. A segunda faz mais sentido para fotos de documentos, comprovantes ou do interior de casa, arquivos que costumam ser reencaminhados mais de uma vez.

Como remover a localização de uma foto já salva

Para apagar o local de uma imagem que já está na galeria:

Abra o app Fotos e toque na imagem; Toque no botão Mais (os três pontos); Toque em Ajustar Informações e depois em Ajustar Localização; Selecione Sem Localização.

Os nomes dos menus podem variar entre versões do iOS. Em algumas, o atalho aparece ao deslizar a foto para cima, na opção Ajustar, ao lado do mapa. No Mac, o caminho fica em Imagem > Localização, com as opções Ocultar Localização e Reverter para Localização Original.

Como impedir que novas fotos do iPhone gravem o local

A Apple explica que a localização só entra nas fotos se a Câmera tiver acesso aos Serviços de Localização. Para cortar esse acesso:

Abra o app Ajustes; Toque em Privacidade e Segurança; Toque em Serviços de Localização; Selecione Câmera e marque Nunca.

A mudança vale para as fotos tiradas daí em diante. As imagens antigas mantêm a localização até serem editadas pelo app Fotos.

Quem quer manter a busca por cidade ou bairro tem uma alternativa: deixar a Câmera com acesso Durante o Uso do App e desligar Localização Precisa. Nesse modo, o iPhone registra uma área aproximada em vez do ponto exato.

Como conferir se a foto foi enviada sem localização?

Um teste com duas imagens tiradas no mesmo lugar mostra a diferença:

Envie a primeira foto pelo caminho padrão, sem mexer em Opções; Envie a segunda com a chave Localização desligada; No aparelho de destino, salve os dois arquivos; Abra cada um e deslize para cima ou toque no botão de informações. A foto com GPS mostra o mapa; a outra, não.

No computador, visualizadores de metadados EXIF exibem latitude e longitude. O resultado pode mudar conforme o meio de envio, porque alguns apps comprimem a imagem e descartam parte dos metadados, enquanto outros preservam o arquivo original.

O que a foto ainda pode revelar sem o GPS?

Tirar as coordenadas não torna a imagem anônima. O enquadramento pode entregar o número da casa, a placa do carro, uma rua conhecida ou um documento sobre a mesa. Recortar ou desfocar esses elementos antes do envio protege tanto quanto desligar a localização.

A chave Localização atua só sobre as coordenadas. Data, hora, modelo do aparelho e configurações da câmera podem continuar no arquivo. No AirDrop, a opção Todos os Dados das Fotos, no mesmo menu Opções, envia o original com histórico de edições e metadados. Para fotos sensíveis, ela deve ficar desligada.