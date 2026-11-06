11.11 no Magalu: como comparar ofertas, cupons e entrega para sua casa

Para comprar no 11.11 do Magalu, o primeiro passo é definir o produto e informar o endereço de entrega. Em eletrodomésticos e móveis, frete, medidas e instalação podem mudar tanto o custo quanto a viabilidade da compra.

A página oficial da campanha reúne categorias como celulares, TVs, eletrodomésticos, casa, móveis e games, além de destacar cupons e ofertas selecionadas. As condições de cada anúncio devem ser conferidas individualmente. Acesse a campanha do 11.11 no Magalu.

Confira quem vende e quem entrega

Identifique no anúncio se o produto é vendido pela varejista ou por uma loja parceira e quem realiza a entrega. Essa informação interfere na consulta às condições de envio e atendimento.

Um desconto não compensa um produto que não cabe no lugar planejado.

O regulamento informa que frete e disponibilidade variam por CEP e que parceiros podem definir regras próprias. Simule o envio antes de comparar lojas. Consulte a política de frete.

Quando o frete grátis do aplicativo pode valer

Na regra geral consultada, o benefício no aplicativo parte de R$ 99 em produtos participantes e de R$ 799 em móveis. Vale para itens vendidos e entregues pelo Magalu ou vendidos por parceiros com Magalu Entregas. Há exclusão da região Norte e de produtos vendidos e entregues diretamente pelos parceiros. Confirme a simulação, pois a condição é promocional. Veja as regras do SuperApp.

Quando houver preço diferente à vista, confira a combinação efetivamente aceita, sem somar percentuais por conta própria.

Esses valores não devem virar uma meta de gasto. Se faltar pouco para o limite, compare o custo do item adicional com o frete que seria pago. Um produto sem utilidade pode custar mais do que a economia obtida.

Como usar o cupom sem errar a conta

O regulamento exclui frete e serviços adicionais do desconto e informa que aplicar o cupom à sacola não garante o benefício. Confira o total recalculado. Confira as condições dos cupons.

Leia ainda as restrições do cupom específico, inclusive validade e produtos elegíveis. Compare o resultado com o preço sem cupom em outras lojas. Quando houver preço diferente à vista, confira a combinação efetivamente aceita, sem somar percentuais por conta própria.

Eletrodomésticos: medidas e instalação vêm primeiro

Em geladeiras e lavadoras, confira largura, altura, profundidade e espaço indicado pelo fabricante. Meça também portas, corredores e elevador por onde o produto terá de passar.

Verifique voltagem, capacidade e infraestrutura necessária. Em fogões e cooktops, confirme compatibilidade com o tipo de gás e as exigências de instalação. Em aparelhos que precisam de serviço técnico, inclua esse custo na comparação.

Para móveis, considere as dimensões do ambiente e da embalagem, a montagem e o espaço necessário para abrir portas e gavetas. Um desconto não compensa um produto que não cabe no lugar planejado.

Tecnologia: compare a versão exata

Em TVs, confirme tamanho, resolução, conexões e os recursos que serão usados. Em celulares e notebooks, registre o código completo do modelo, a memória e o armazenamento. Nomes parecidos podem identificar configurações diferentes.

Depois, compare o total à vista com a soma das parcelas e confira a previsão de entrega. Se houver opção de retirada, veja local, horário e instruções de liberação antes de se deslocar. Não presuma disponibilidade imediata apenas porque a loja está perto.

Veja também como comparar cupons, frete e parcelamento no 11.11.

Perguntas frequentes Todo produto do Magalu tem frete grátis? ＋ Não. O benefício depende de item, valor, endereço e modalidade de venda e entrega. Simule a compra. Cupom reduz também montagem e frete? ＋ Na regra geral consultada, esses valores não entram no desconto. Confira também o regulamento do cupom utilizado. Vale escolher a menor parcela? ＋ Compare o total pago e a duração do compromisso. Parcela menor pode significar mais pagamentos. O que conferir antes de comprar um produto grande? ＋ Medidas, acesso ao imóvel, capacidade, voltagem, instalação, montagem, vendedor, prazo e custo total.

Regras consultadas em 6 de novembro de 2026. As condições gerais não substituem a oferta específica exibida para o pedido.