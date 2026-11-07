Notebook no 11.11: o que comparar nas ofertas de Lenovo, Acer e ASUS

Um notebook mais barato pode sair caro se não rodar o programa de trabalho ou tiver pouca memória para a rotina. No 11.11, a primeira decisão é o uso: estudar, trabalhar com várias aplicações ou jogar. Só depois faz sentido comparar o desconto.

Entre Lenovo, Acer e ASUS, os nomes das linhas não bastam. A mesma família pode reunir máquinas com processadores, telas e sistemas operacionais diferentes. O código completo do modelo é o que permite comparar duas ofertas sem trocar uma configuração por outra.

As referências abaixo foram revalidadas em 6 de novembro de 2026, às 17h42, horário de Brasília. São preços anunciados antes do 11.11, sujeitos a alteração e sem comprovação de menor valor histórico. Frete, estoque e prazo precisam ser confirmados para o CEP de entrega.

Quais notebooks colocar na comparação?

ASUS Vivobook Go 15: confira o sistema operacional

O ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ1288, com Ryzen 5 7520U, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, estava por R$ 3.869,10 no Pix ou R$ 4.299 em dez parcelas sem juros, vendido e entregue pelo Magalu.

Ter a mesma quantidade de RAM e SSD não significa que dois notebooks entreguem o mesmo desempenho.

A versão tem tela de 15,6 polegadas Full HD, vídeo integrado e Linux KeepOS. Antes de comprar, verifique se os aplicativos de estudo ou trabalho funcionam nesse sistema. Caso precise de Windows, inclua eventual licença e instalação na comparação com uma versão que já venha pronta para seu uso.

A página exibia um cupom de R$ 300, mas sua aplicação e combinação com o Pix não foram confirmadas. Por isso, esse valor não foi descontado do preço apresentado.

Lenovo IdeaPad Slim 3: compare o código completo

O Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11, código 83WA001EBO, aparecia por R$ 5.030,14 no Pix ou R$ 5.849 em dez parcelas sem juros, vendido pela Lenovo Oficial e entregue pelo Magalu.

O anúncio informa Intel Core 7 350, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, Windows 11 Home e vídeo integrado. A tela é de 15,3 polegadas, com resolução de 1920 por 1200 pixels. São características úteis para comparar uma máquina de produtividade, mas não bastam para prometer desempenho em jogos ou programas pesados. Confira os requisitos do software que vai usar.

Acer Nitro V16: a conta para quem procura um gamer

Na loja oficial da Acer, o Nitro V16 ANV16-I31-791T estava anunciado por R$ 9.599 no Pix ou à vista no cartão. A configuração reúne Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB e GeForce RTX 5060 de 8 GB.

O modelo vem com Linux e tela de 16 polegadas, resolução de 1920 por 1200 pixels e taxa de 165 Hz. A GPU dedicada torna essa uma comparação diferente dos modelos com vídeo integrado. Ainda assim, antes de gastar mais, procure testes do modelo nos jogos desejados e confirme a compatibilidade com o sistema operacional. Não foi realizado teste de desempenho para este guia.

Galaxy Book4: outra referência para trabalho e estudo

O Samsung Galaxy Book4 com Core i5, 16 GB de RAM e SSD de 512 GB foi encontrado na apuração por R$ 4.193,10 no Pix ou R$ 4.659 em dez parcelas sem juros, vendido e entregue pela Samsung dentro do Magalu, com Windows 11 Home.

Use-o como referência adicional, verificando o processador completo e as demais especificações no anúncio. Ter a mesma quantidade de RAM e SSD não significa que dois notebooks entreguem o mesmo desempenho.

O que priorizar para estudar e trabalhar?

Comece pelos programas: navegador, pacote de escritório, videoconferência e ferramentas profissionais podem exigir configurações diferentes. Consulte os requisitos recomendados dos aplicativos, não apenas os mínimos, e considere o que costuma manter aberto ao mesmo tempo.

Linux e Windows não são detalhes intercambiáveis para todo comprador.

Memória e armazenamento: 16 GB de RAM podem oferecer mais margem para multitarefa que 8 GB, mas o ganho depende dos programas. Um SSD de 512 GB é uma referência para comparar espaço, não uma garantia de que todos os seus arquivos caberão. Verifique se a memória é expansível e se há espaço para outro SSD antes de planejar upgrades.

Tela e mobilidade: compare resolução, tipo de painel, brilho, peso e tamanho. Se vai carregar a máquina todos os dias, inclua o carregador na avaliação. Para reuniões, confira webcam, microfone e portas para os acessórios que já possui.

Sistema operacional: Linux e Windows não são detalhes intercambiáveis para todo comprador. Confirme compatibilidade de programas, periféricos e jogos antes de usar apenas o preço como critério.

O que muda na compra de um notebook gamer?

A placa de vídeo precisa ser identificada pelo modelo exato, assim como o processador. Além disso, procure informações sobre potência da GPU, refrigeração e testes de desempenho da configuração. Dois notebooks que estampam o mesmo nome de placa podem ter resultados diferentes.

Escolha uma meta realista: quais jogos, em qual resolução e com qual qualidade gráfica? Uma tela de alta taxa de atualização não faz o computador produzir mais quadros por segundo. Para saber se o conjunto atende, compare testes nas condições próximas das que pretende usar.

Se a compra for de controle, headset ou teclado, confirme compatibilidade com computador ou console, conexão, layout e acessórios incluídos. A palavra “gamer” não substitui esses requisitos.

Como aproveitar cupons sem distorcer a comparação?

Consulte a campanha do 11.11 da Shopee e a página do 11.11 do Magalu, mas só conte o desconto depois de conferir elegibilidade e valor final. Campanhas gerais não garantem que um notebook ou vendedor participe.

No preço anunciado, separe valor à vista, total parcelado e eventual cashback. Some frete, acessórios necessários e custos de software. Não aplique automaticamente um cupom encontrado na busca: pode haver teto, quantidade limitada ou restrição de pagamento.

Checklist antes de comprar notebook no 11.11

Conferir o código completo do modelo, processador, RAM, SSD, tela e GPU.

Verificar se os programas e jogos funcionam no sistema instalado.

Comparar histórico de preço e total com frete para a mesma configuração.

Confirmar vendedor, nota fiscal, garantia e assistência no Brasil.

Consultar condições de expansão antes de contar com um upgrade.

Testar a validade dos cupons no carrinho, sem supor que sejam cumulativos.

Conferir o prazo de entrega e as regras de devolução.

Para ampliar a pesquisa, veja onde encontrar ofertas do 11.11 e como comparar cupons, frete e parcelamento.