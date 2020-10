EXAME estreia novo podcast de Inovação e Tecnologia

A EXAME estreia hoje (8) um novo podcast de tecnologia e inovação chamado EXAME Tech. O podcast semanal será publicado às quintas-feiras no Spotify e nas principais plataformas do ramo e trará histórias sobre empresas que conseguiram se reinventar e continuaram a inovar no longo prazo ou em períodos de crise.

No episódio de estreia, o EXAME Tech traz uma entrevista exclusiva com Gustavo Assunção, vice-presidente da divisão de Consumer Eletronics no Samsung Brasil, fala sobre a origem da empresa e como ela tem inovado nos últimos 80 anos.

Confira o primeiro episódio no Spotify a seguir.