Este aplicativo permite que você assista a filmes e séries de graça

Procurar por opções de entretenimento relacionadas a filmes e séries durante a pandemia virou algo comum para o lazer em todo o mundo -- e especialmente no Brasil. Especialistas calculam que o mercado de streaming de vídeo pode alcançar US$ 1,25 bilhão no país em 2025, com uma disputa que ganha novos concorrentes frequentemente. Em um mundo no qual Netflix, Amazon Prime, Disney e HBO batalham pela atenção do consumidor, plataformas gratuitas podem ser uma opção para quem está com o orçamento apertado durante o mês. Pensando nisso, a NetMovies libera, diariamente, filmes de graça tanto em seu site quanto no canal do Youtube.

Ao todo, a plataforma tem 2,5 mil títulos em seu site, que pode ser acessado tanto pelo PC quanto pelo celular. Todo o conteúdo é original, completo, licenciado e tem alta qualidade de imagem e áudio, segundo a empresa. Os filmes têm um estilo "Sessão da Tarde", como o drama Laços de Família, com Michelle Monaghan, e Vivendo no Limite, com Milla Jovovich.

O canal no YouTube tem mais de 2 milhões de inscritos e é possível encontrar filmes separados por gênero. Também é possível encontrar uma espécie de "mais assistidos" com os destaques em visualizações.

O foco nos consumidores que procuram por opções gratuitas de streaming não é um foco exclusivo da NetMovies. A plataforma PlutoTV também opera no país sob o mesmo modo e e conta com conteúdos dos estúdios Comedy Central, Nickelodeon, MTV, Paramount e outros canais para acesso pela TV ou smartphone. Seguindo os clássicos canais brasileiros de TV, todo o conteúdo possui áudio em português, não sendo possível assistir com legenda e áudio original.