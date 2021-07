Empresa de implante cerebral de Elon Musk recebe US$ 200 milhões do Google

A Neuralink, empresa criada de Elon Musk que desenvolve tecnologia para uma interface entre cérebro e computadores, levantou 205 milhões de dólares junto a investidores da Google Ventures, Peter Thiel's Founders Fund e o CEO da OpenAI, Sam Altman. O aporte foi liderado pela Vy Capital, baseada em Dubai.

Fundada em 2016, a Neuralink tem divulgado resultados significativos na pesquisa e desenvolvimento de equipamento para conexão do cérebro e de máquinas. Por enquanto, a empresa tem desenvolvido e testado implantes em chimpanzés e porcos, por exemplo.

A companhia está trabalhando para testar os dispositivos em humanos, especialmente pessoas com paralisia grave ou tetraplégicos, que têm dificuldade em interagir com a maioria dos dispositivos tecnológicos atuais. Ao todo, a Neuralink já captou 363 milhões de dólares.

Em agosto de 2020, a Neuralink apresentou ao público avanços em um protótipo, diminuindo o tamanho da tecnologia de implante, que poderia ser instalada mais rapidamente, sem a necessidade de hospitalização ou anestesia.

Durante a apresentação, Musk apresentou porcos para atestar a segurança da tecnologia. Um deles estava com mais de um implante, outro teve implantes removidos e foi apresentado para mostrar a reversibilidade da aplicação, que pode ser tirada ou atualizada depois. Um dos engenheiros do projeto explicou que porcos foram escolhidos por terem uma espessura semelhante à do crânio humano e um tipo membrana de cerebral parecida.

O primeiro produto da empresa, chamado N1 Link, irá transmitir dados via conexão wireless, disse Musk. "Os fundos desta rodada serão usados para levar os produtos ao mercado e acelerar pesquisas e desenvolvimento de produtos futuros.