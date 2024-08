Líderes modernos, problemas antigos: veja as 9 preocupações que estão tirando o sono dos executivos

Quais são os três fatores que os líderes de sua organização mais falham e necessitam de desenvolvimento? Essa foi a pergunta que norteou uma pesquisa da AL+ People & Performance Solutions, consultoria de gestão empresarial fundada por Adriano Lima.

A questão foi respondida por 97 executivos de RH de grandes empresas do Brasil em junho deste ano e destacou uma falha em comum nos líderes atuais: a comunicação. Entre os principais fatores que preocupam os executivos de RH estão problemas na comunicação e transparência, além da falta de praticar feedbacks.

"Assim como em um jogo de videogame, em que não é possível passar para a outra fase sem passar pela primeira, vejo que no game da gestão, muitos líderes ainda estão presos na primeira fase", afirma Lima que também é palestrante e estudioso da gestão de pessoas em tempos de IA.

Os maiores desafios estão dentro da companhia

Dentre nove tópicos disponíveis para votação, a falta de comunicação é o problema que mais incomoda os líderes da área, e foi citada por 82,61% dos entrevistados. O tópico foi disparado o mais votado da pesquisa, e deixa claro que a transparência entre gestor e funcionário é uma questão primordial no desenvolvimento de uma gestão organizada e produtiva.

Para Lima, a disparidade dessa votação deixa claro que os líderes, mesmo com todos os avanços tecnológicos, ainda perdem o sono com questões relacionadas à interação direta com seus funcionários.

“A empresa pode estar repleta de boas ideias, mas se os planos para a execução não estiverem claros para todos os funcionários e gestores o projeto não anda”, afirma o coach executivo.

A preocupação com feedback aparece em segundo lugar, com 49,8% dos entrevistados citando a necessidade de desenvolver essa habilidade nas equipes. Questões como o alinhamento de objetivos e o engajamento das equipes compartilham o mesmo percentual de 34,7%, indicando que os gestores reconhecem a importância de manter todos na mesma direção e motivados.

Para Lima, que tem 25 anos de experiência como executivo C-level e atuou em empresas como Itaú Unibanco, Unilever e Minerva Foods, o resultado da pesquisa reforça a necessidade uma necessidade atual do mercado de estabelecer uma linha de comunicação clara e direta, uma vez que as consequências da falta de sintonia entre os funcionários e a liderança pode ser nociva para o negócio e para as carreiras.

“A transformação de gestor para líder passa muito por esse desafio da comunicação. Não adianta ter uma equipe com bons profissionais que não se comunica com clareza", diz. "O ideal é manter uma comunicação aberta, com objetivos definidos e feedback constante”.

A necessidade de “praticar o que se fala”

A pesquisa também trouxe à tona a necessidade de “praticar o que se fala”, com um índice de 26%, sugerindo que o alinhamento entre discurso e ação é uma preocupação recorrente.

O reconhecimento do trabalho, também mencionado por 26% dos participantes, é fundamental para a retenção de talentos e a manutenção de um ambiente de trabalho positivo.

Outros pontos destacados foram a criação de um espírito de equipe (21,7%), a capacitação das equipes (13%) e a preservação de um ambiente saudável (13%).

“O levantamento diz muito sobre a situação dos líderes modernos. Apesar das mudanças que acompanhei durante minha carreira, as preocupações relacionadas à liderança são parecidas, tem uma constância. A comunicação, em especial, sempre foi um ponto-chave para o sucesso das equipes, não é à toa que teve tanto destaque na pesquisa”, afirma Lima.

Abaixo, o ranking das preocupações que estão tirando o sono do RH:

Comunicação e transparência: 82,61%

Praticar feedback: 47,83%

Alinhamento de objetivos: 34,78%

Engajamento da equipe: 34,78%

Praticar o que fala: 26,09%

Reconhecimento: 26,09%

Criar espírito de equipe: 21,74%

Capacitação da equipe: 13,04%

Zelar por um ambiente saudável: 13,04%