Governo da Nicarágua anuncia liberação de presos políticos

O governo da Nicarágua informou neste sábado (10) que libertou “dezenas” de pessoas, após a embaixada dos Estados Unidos em Manágua defender publicamente a liberação de presos políticos. A informação foi divulgada em um comunicado oficial.

Na sexta-feira, a representação diplomática americana afirmou, em publicação na rede social X, que enquanto a Venezuela havia soltado “um grande número de presos políticos”, na Nicarágua “mais de 60 pessoas” continuavam “detidas injustamente”.

Em seu portal oficialista 19 Digital, o governo nicaraguense declarou que, “em razão das comemorações dos 19 anos” de Daniel Ortega no poder, “dezenas de pessoas que estavam no sistema penitenciário nacional retornaram aos seus lares e famílias”.

Imagens e vídeos distribuídos pela imprensa alinhada ao governo mostram detentos assinando documentos de liberação diante de agentes da polícia e abraçando familiares chamados para buscá-los.

“Essa ação simboliza nosso compromisso invariável com o encontro, a paz e o direito de todos a uma convivência familiar e comunitária, respeitosa e tranquila”, disse o governo em nota. O comunicado, porém, não identifica os libertados nem detalha em quais circunstâncias eles haviam sido presos.

O anúncio ocorre uma semana após os Estados Unidos derrubarem, por meio de uma operação militar, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que foi capturado e aguarda julgamento em território americano, junto com a esposa, Cilia Flores.

*Com informações da AFP