Diretora de operações da Meta, Sheryl Sandberg, deixa o cargo após 14 anos

A diretora de operações da Meta, Sheryl Sandberg, anunciou em um post no Facebook que, após 14 anos, está deixando o cargo de executiva, mas que manterá um assento no conselho da companhia.

Sandberg deixará seu cargo no segundo semestre, e nos próximos meses deve seguir trabalhando com o CEO Mark Zuckerberg para fazer a transição de seus subordinados diretos.

Em outro post no Facebook, Mark Zuckerberg chamou a mudança de “fim de uma era” e disse que não planeja substituir o papel de Sandberg na estrutura da empresa.

Isso consolidará ainda mais o poder da empresa sob seu controle, que ele compartilha com Sandberg desde que ela ingressou na empresa em 2008.

Na época, a missão primordial era ajudar o jovem CEO de 23 anos a transformar o Facebook em um gigante de publicidade. Objetivo foi cumprido e se lançou além disso, transformando o Facebook em uma das empresas mais poderosas do setor de tecnologia, com um valor de mercado que já superou US$ 1 trilhão.

