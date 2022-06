Dona do Facebook vai cobrir custos de transição de gênero dos funcionários no Brasil

Nesta quarta-feira, 1º, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que vai oferecer um pacote adicional à cobertura do plano de saúde para os funcionários que estejam passando por procedimentos de transição de gênero.

A partir de agora, via convênio, a empresa irá cobrir as despesas geradas por procedimentos como a hormonioterapia, serviços e outros cuidados que as pessoas transgêneros precisam durante o processo de readequação de gênero.

A nova política já está disponível no Brasil e no México e chegará em breve à Argentina e à Colômbia. O benefício pode ser estendido, também, a dependentes inscritos no plano de saúde dos funcionários.

"Cada vez mais as empresas deverão criar soluções que sejam capazes de atender necessidades mais individualizadas. Deveremos ter uma prateleira inclusiva e disponível para os diversos momentos de vida pelos quais passamos.", declarou Thais Mingardo, gerente sênior de Remuneração e Benefícios da Meta para América Latina, em nota.

A cobertura inclui duas modalidades distintas de atendimento: ambulatorial e hospitalar. O primeiro caso engloba serviços e procedimentos mais simples, que não necessitam de internação e podem ser realizados em consultório ou ambulatório.

São exemplos a hormonioterapia e tratamentos dermatológicos. Já o atendimento hospitalar envolve procedimentos mais complexos que requerem internação, como cirurgias e acompanhamentos pré e pós-operatório.

A criação do novo benefício contou com a colaboração do Pride@, grupo de afinidade da Meta para pessoas LGBTQIA+ e aliados. "A proximidade e o trabalho de escuta ativa junto à nossa comunidade interna é crucial para seguirmos evoluindo e oferecendo um ambiente de trabalho que permita às pessoas exercerem o melhor das suas carreiras", completa Thais.