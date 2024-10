Dell Technologies promove evento em SP sobre IA e traz Amy Webb para discutir o futuro da tecnologia

O Dell Technologies Forum, tradicional ponto de encontro para líderes do setor tecnológico, neste ano contará com a presença de Amy Webb, uma das principais futuristas do mundo. Webb, cujas previsões embasadas por dados atraem grandes plateias em eventos globais como o South by Southwest (SXSW), abordará o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios e na sociedade.

Com o tema “Transforme suas ideias em inovação através da IA”, o Dell Technologies Forum ­ — AI Edition, como é chamada a conferência, será realizado em 30 de outubro no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

O evento, que também celebra os 25 anos da Dell no Brasil, é direcionado a tomadores de decisão nas empresas, será gratuito e espera receber cerca de 2.000 participantes. Essa é uma oportunidade que temos de mostrar o que há de mais moderno em tecnologia”, afirma Diego Puerta, presidente da Dell Technologies no Brasil.

Amy Webb, uma das maiores autoridades em futurologia, vai trazer insights valiosos sobre a integração da IA no mundo corporativo.

A transformação digital e os desafios da IA

Segundo Puerta, apesar do crescente debate sobre inteligência artificial, as empresas ainda enfrentam muitos desafios para integrá-la em suas operações diárias. “Existem muitas dúvidas sobre como as empresas vão utilizar essa nova tecnologia da melhor forma. E é com esse objetivo que nós montamos a agenda do Dell Technologies Forum de 2024.”, destaca o executivo.

A programação do Dell Technologies Forum foi elaborada para ajudar os tomadores de decisão a entenderem melhor o potencial e as aplicações dessa tecnologia.

Para isso, o evento trará painéis interativos, sessões de networking e demonstrações das mais recentes inovações da Dell para o mercado. Um dos destaques será a AI Factory, plataforma desenvolvida em parceria com a NVIDIA, que integra hardware e software de alta performance para facilitar a adoção da IA nas empresas.

25 anos de Dell no Brasil

Além de discutir o futuro da tecnologia, o evento deste ano marca os 25 anos da Dell no Brasil. “Iniciamos nossa operação em 1999 e, de lá para cá, nos tornamos líderes em todas as categorias de negócios em que atuamos”, afirma Puerta.Em um cenário em que a transformação digital é prioridade, o evento Dell Technologies Forum 2024 é uma oportunidade não apenas de ter contato com as últimas inovações, mas também de se conectar a líderes e especialistas em busca de soluções reais para os desafios da IA. “Será um evento vibrante, bacana e cheio de energia para a gente receber nossos clientes no Brasil”, garante Puerta.

Dell Technologies Forum 2024 – AI Edition

Tema: Transforme suas ideias em inovação através da IA

Quando: 30 de outubro, das 9h às 19h

Onde: Transamérica Expo Center, em São Paulo

Inscrições: gratuitas para o público corporativo, neste link