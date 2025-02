Crise no amor: Bumble espera mais uma queda nas receitas de 2025

O Bumble estima que terá uma receita total entre US$ 242 milhões e US$ 248 milhões no primeiro trimestre de 2025, valor abaixo do trimestre anterior, que também representou uma queda em relação ao mesmo período de 2023.

A receita do quarto trimestre de 2024 ficou em US$ 261,6 milhões, um declínio de 4,4% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior.

A companhia também projeta mais uma diminuição na receita do aplicativo Bumble no primeiro trimestre de 2025, que deve ficar entre US$ 198 milhões e US$ 202 milhões, em comparação com US$ 212,4 milhões do quarto trimestre de 2024.

A empresa informou que, como parte de suas prioridades estratégicas, irá descontinuar os aplicativos Fruitz e Official até a primeira meta de 2025.

Em conferência de resultados, a CEO do Bumble, Lidiane Jones, disse que a companhia irá incluir recursos para aumentar a segurança dos usuários como verificação de identidade, informou a Reuters.

Além disso a empresa está investindo em iniciativas de marketing e funcionalidades de inteligência artificial generativa para atrair mais usuários jovens.

Ainda assim, o Bumble disse esperar uma redução temporária no curto prazo entre o número de assinantes, que devem ficar entre 100 mil e 120 mil.