Criadores do ChatGPT desafiam Google com ferramenta própria de pesquisa

A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, estaria desenvolvendo um serviço de pesquisa online para competir diretamente com o Google, segundo uma reportagem do site The Information. Ainda não está claro se o serviço seria integrado ao ChatGPT ou lançado de forma independente. A OpenAI não se pronunciou sobre o assunto.

O novo mecanismo de pesquisa poderia ainda utilizar a estrutura do Bing, plataforma da Microsoft. A empresa fundada por Bill Gates luta há décadas para aumentar sua participação no mercado de buscadores online, e uma colaboração com a IA pode apimentar a competição. A Microsoft tem investido na OpenAI e tem integrado IA em produtos como Bing Chat.

Ao somar as forças das duas empresas, a ferramenta de busca da OpenAI pode adotar uma abordagem baseada em conhecimento que ultrapassa os mecanismos de busca tradicionais, que são focados apenas em palavras-chave e links.

Um possível produto da OpenAI não seria o primeiro buscador online a usar IA. A ferramenta "Browse For Me" do Arc Search, disponível para iOS, já utiliza esses recursos para apresentar uma busca personalizada para usuários. O app analisa seis sites diferentes sobre um assunto, criando um texto baseado no resultado.