Por que dados estruturados viraram a nova corrida do ouro da IA nas empresas

Durante anos, o avanço da inteligência artificial esteve associado à sua capacidade de interpretar textos, imagens e vídeos. Essa camada mais visível que escreve relatórios, resume documentos e responde perguntas, ajudou a popularizar a tecnologia dentro das empresas.

Agora, o uso da IA diretamente sobre dados estruturados, aqueles que sustentam operações críticas e decisões estratégicas, é um novo movimento que começa a ganhar espaço.

Nos bastidores da tecnologia corporativa, fornecedores têm direcionado esforços para aproximar a inteligência artificial dos sistemas que registram o funcionamento real dos negócios. Esse movimento altera o foco da aplicação da IA. Se, de um lado, os modelos voltados para linguagem continuam relevantes na interface com usuários, por outro, cresce a importância de sistemas capazes de prever eventos e identificar padrões dentro das operações empresariais.

IA além da linguagem: o valor dos dados estruturados

Empresas não operam apenas com textos. Elas funcionam a partir de registros de pedidos, pagamentos, históricos de clientes, cadeias de suprimento e fluxos transacionais. É nesse conjunto de dados estruturados que surgem sinais de risco, oportunidades de crescimento e gargalos operacionais.

Historicamente, extrair valor desses dados exigia processos complexos. Equipes especializadas precisavam coletar, limpar, organizar e modelar informações para então desenvolver sistemas preditivos.

Esse fluxo, além de custoso, demandava tempo e conhecimento técnico escasso, transformando cada novo projeto em um esforço praticamente artesanal.

A proposta dos novos modelos estruturados é reduzir essa complexidade. Em vez de construir soluções do zero, eles partem de uma compreensão prévia de como os dados empresariais se organizam e se relacionam. Isso permite acelerar a geração de previsões e reduzir a dependência de etapas manuais, aproximando a análise de dados da tomada de decisão.

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Uma mudança na arquitetura da inteligência artificial

O avanço desses modelos também revela uma limitação dos sistemas baseados exclusivamente em linguagem. Ao tentar adaptar grandes modelos para dados estruturados, empresas frequentemente precisam transformar tabelas em texto, o que pode distorcer informações e comprometer a precisão dos resultados.

Modelos desenvolvidos especificamente para dados estruturados seguem outra lógica. Eles operam diretamente com relações entre entidades, analisando como diferentes variáveis interagem ao longo do tempo.

Esse tipo de abordagem é mais adequado para identificar padrões complexos, como fraudes, inadimplência, cancelamento de clientes ou falhas na cadeia logística.