Ar-condicionado: capacidade, consumo e instalação entram na escolha (iiievgeniy/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h02.
Com o verão chegando, o ar-condicionado é o terceiro produto mais buscado da Black Friday 2026, com mais de 800 mil pesquisas mensais no Google. No ChatGPT, a LG é a marca mais lembrada, mas a vantagem é pequena.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A LG aparece em 94,5% das respostas e costuma ser citada logo no início, com posição média de 2,90. Midea (92,2%) e Gree (91,2%) estão em empate técnico com ela. Samsung (88%), Daikin (67,2%), Elgin (66%) e Electrolux (57,2%) completam as sete marcas que aparecem em mais da metade das respostas.
Nenhum varejista entra no top 10. Na categoria, a resposta da IA é organizada em torno dos fabricantes e de argumentos técnicos. A LG é associada à tecnologia Dual Inverter. A Midea, ao parcelamento em até 12 vezes e a cupons de até R$ 500. A Gree apareceu com preço citado de R$ 1.899,90.
Curiosamente, a EXAME está entre os cinco sites mais usados pelo ChatGPT como fonte nessa categoria.
Levantamentos de preço publicados em novembro dão uma referência para modelos split inverter de 9.000 BTUs, indicados para quartos:
O preço do aparelho é só parte da conta. A instalação pode custar algumas centenas de reais e nem sempre está incluída. Confira também a capacidade adequada ao cômodo (cerca de 600 BTUs por metro quadrado, como regra geral), a voltagem e a classificação de eficiência do Inmetro, citado em 31,5% das respostas.
A EXAME publicou um guia que compara LG, Midea, Gree, Samsung e Electrolux com foco em consumo e ciclo de operação. A Americanas, por sua vez, colocou o ar-condicionado entre os destaques de sua primeira Black Friday após a recuperação judicial.
Vale a pena comprar ar-condicionado inverter na Black Friday? Sim, se o preço ficar perto das referências acima. O inverter consome menos energia, o que compensa o custo maior no longo prazo.
Qual site o ChatGPT mais usa sobre ar-condicionado? O Guia do Clima, com 67% de participação nas citações.