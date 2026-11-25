Com o verão chegando, o ar-condicionado é o terceiro produto mais buscado da Black Friday 2026, com mais de 800 mil pesquisas mensais no Google. No ChatGPT, a LG é a marca mais lembrada, mas a vantagem é pequena.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de ar-condicionado o ChatGPT recomenda?

A LG aparece em 94,5% das respostas e costuma ser citada logo no início, com posição média de 2,90. Midea (92,2%) e Gree (91,2%) estão em empate técnico com ela. Samsung (88%), Daikin (67,2%), Elgin (66%) e Electrolux (57,2%) completam as sete marcas que aparecem em mais da metade das respostas.

Nenhum varejista entra no top 10. Na categoria, a resposta da IA é organizada em torno dos fabricantes e de argumentos técnicos. A LG é associada à tecnologia Dual Inverter. A Midea, ao parcelamento em até 12 vezes e a cupons de até R$ 500. A Gree apareceu com preço citado de R$ 1.899,90.

Curiosamente, a EXAME está entre os cinco sites mais usados pelo ChatGPT como fonte nessa categoria.

Quanto pagar em um ar-condicionado na Black Friday?

Levantamentos de preço publicados em novembro dão uma referência para modelos split inverter de 9.000 BTUs, indicados para quartos:

LG Dual Inverter AI Voice 9.000 BTUs: preço-alvo de até R$ 1.900, segundo o Canaltech; outro guia aponta R$ 1.700 como faixa ideal para o modelo S3-W09AA33E;

preço-alvo de até R$ 1.900, segundo o Canaltech; outro guia aponta R$ 1.700 como faixa ideal para o modelo S3-W09AA33E; Midea AI Ecomaster 9.000 BTUs: vendido por cerca de R$ 2.079, com preço-alvo abaixo de R$ 1.900;

vendido por cerca de R$ 2.079, com preço-alvo abaixo de R$ 1.900; Modelos de 18.000 BTUs: valores próximos de R$ 3.200 são considerados boa oportunidade.

O que comparar antes de comprar?

O preço do aparelho é só parte da conta. A instalação pode custar algumas centenas de reais e nem sempre está incluída. Confira também a capacidade adequada ao cômodo (cerca de 600 BTUs por metro quadrado, como regra geral), a voltagem e a classificação de eficiência do Inmetro, citado em 31,5% das respostas.

A EXAME publicou um guia que compara LG, Midea, Gree, Samsung e Electrolux com foco em consumo e ciclo de operação. A Americanas, por sua vez, colocou o ar-condicionado entre os destaques de sua primeira Black Friday após a recuperação judicial.

Perguntas frequentes

Vale a pena comprar ar-condicionado inverter na Black Friday? Sim, se o preço ficar perto das referências acima. O inverter consome menos energia, o que compensa o custo maior no longo prazo.

Qual site o ChatGPT mais usa sobre ar-condicionado? O Guia do Clima, com 67% de participação nas citações.