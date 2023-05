Conheça o C919, 1º avião de passageiros de fabricação nacional da China

Lubair Aviation Technology e China AVIC Electronics são apenas duas das muitas empresas do setor de aviação da China que estão prontas para se beneficiar da implantação em larga escala da primeira aeronave de passageiros de fabricação nacional do país, o C919, que completou seu voo comercial inaugural em 28 de maio.

Até o final do ano passado, o C919 havia recebido 1.035 pedidos de 32 clientes, de acordo com a Comissão de Ciência e Tecnologia do governo municipal de Xangai.

A Lubair Aviation fornece à Commercial Aircraft Corporation of China, fabricante do C919, materiais de aviação e produtos químicos consumíveis de aviação, afirmou a empresa sediada em Shenzhen.

Várias subsidiárias da China AVIC Electronics são fornecedoras do C919. A AVIC Xifei Civil Aircraft, por exemplo, fabrica a estrutura da fuselagem e partes das asas.

Mais de 200 empresas estiveram envolvidas no desenvolvimento dos produtos utilizados no C919, como componentes padrão, contatores, fontes de energia secundária e peças forjadas para aviação, de acordo com um relatório da CSC Investment Research.

Entenda

A Glarun Technology ajudou a construir o sistema de informações do C919, a Western Superconducting Material Technologies participou do desenvolvimento de seus materiais e a Hunan Boyun New Materials fornece rodas e sistemas de freio por meio de uma joint venture com a empresa americana Honeywell.

A longa cadeia industrial do C919 impulsiona a atualização tecnológica e a industrialização do setor de aviação da China, afirmou a Great Wall Securities. Já as fundições de braços de dobradiça, carcaças de liga de titânio para motores e outros acessórios são todos fabricados localmente.

No futuro, os motores, a aviônica, os sistemas elétricos e outros componentes da aeronave serão desenvolvidos localmente, e a proporção do valor doméstico do C919 aumentará gradualmente.