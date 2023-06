Helicóptero de R$ 20,3 mi e nova McLaren: o que esperar desta edição do Catarina Aviation Show

Aviões, carros e até bicicletas de luxo serão apresentadas na segunda edição do Catarina Aviation Show. A segunda edição do Catarina Aviation Show, que acontece de hoje, 1, a sábado, 3, irá reunir diferentes experiências do setor de aviação executiva.

Neste ano, cerca de 30 expositores apresentarão as principais novidades do setor para cerca de cinco mil convidados no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque.

“Em 2022, na estreia do evento, vimos que o mercado carecia de um encontro como o que organizamos. O Brasil está entre os três países com mais aviões particulares do mundo, mas ainda não tinha um lugar que reunisse as novidades do segmento a uma experiência única, para um público exclusivo. Foi isso que fez o Catarina Aviation Show conquistar espaço no calendário nacional”, afirma João Paulo Picolo, presidente da NürnbergMesse Brasil, organizadora do encontro em parceria com a JHSF.

Nomes como Embraer, Gulfstream, Jaguar, McLaren, Audi, Aston Martin, Land Rover e Vokan já estão confirmados para o encontro de 2023, que terá também o lançamento dos empreendimentos JHSF Real Estate.

“O local para este evento não poderia ser outro: o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional é o primeiro aeroporto internacional privado do Brasil. O aeroporto nasceu com a ideia de criar uma alternativa para a aviação executiva aos aeroportos públicos e tornou-se referência em comodidade, excelência de serviços e tecnologia de ponta”, diz Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF.

Modelos de luxo no Catarina Aviation Show

Dentre os destaques do evento está o lançamento da Gualter Helicópteros. O AW09 é um helicóptero monomotor leve, totalmente feito em fibra de carbono e kevlar, com alta performance que oferece versatilidade para atender a diversas missões, como transporte de passageiros, serviço aeromédico, utilitário e policial, fabricado pela Leonardo Helicopters, um dos maiores fabricantes de helicópteros do mundo.

O mockup apresentado será uma reprodução perfeita da aeronave, em tamanho real e com todos os comandos. “Estamos falando de um helicóptero que confere maior manobrabilidade ao piloto e um voo mais suave para todos a bordo. Isso com um sistema de rotor de cauda carenado, que também alia o menor nível de ruído da categoria à eficiência e segurança nas operações de solo. O modelo tem capacidade para acomodar até um piloto e até oito passageiros, em bancos com tecnologia anti crash”, explica Gualter Pizzi, sócio fundador da empresa.

A expectativa do empresário é vender pelo menos quatro aeronaves no encontro de negócios. Cada uma delas está com preço de lançamento na versão standard a 3.750.000 de euros (20,3 milhões de reais).

Outro grande nome que compõe a lista de expositores do evento, a EMBRAER, exibirá o Phenom 300E, o jato da categoria leve mais vendido no mundo por 11 anos consecutivos, com operação single-pilot mais rápido e de maior alcance.

No setor automotivo, a McLaren vai apresentar o modelo Artura, que chegou em dezembro ao país. A compra do automóvel estará disponível sob encomenda no evento, com previsão de entrega para este ano ainda, dependendo das especificações do cliente. O Novo Artura integra a linha Supercars da McLaren ao lado do 750S e é o primeiro supercarro híbrido de alto desempenho (HPH, High-Performance Hybrid) de produção em série da marca. É também o primeiro modelo a ser construído na nova arquitetura leve de carbono McLaren.

Este ano, o Catarina Aviation Show ainda estará com bike no espaço de exposição. Um lançamento que será anunciado na feira é o novo modelo da Andicrose, que foca no compromisso de criar bicicletas de luxo em madeira, dentro dos mais altos níveis de qualidade.