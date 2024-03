Como ter duas contas de WhatsApp no mesmo celular

Com a correria do dia a dia, o celular se tornou ferramenta indispensável para o trabalho. Mas para manter uma vida mais equilibrada, há quem prefira manter dois números diferentes para separar a vida profissional da pessoal. Seguindo essa tendência, desde 2023, a Meta permite ter duas contas de WhatsApp no mesmo celular.

Antes da função, os usuários tinham de sair de uma conta para logar na outra ou baixar aplicativos não oficiais para utilizar as duas contas conjuntas. Segundo a Meta, o recurso é limitado a apenas duas contas.

Quer adicionar um novo número ao seu app? Confira como ter outra conta de Whatsapp em seu Android ou Iphone:

Como ter duas contas de WhatsApp no Android

No Android, os usuários podem gerenciar duas contas de WhatsApp diretamente pelo aplicativo padrão. Essa funcionalidade elimina a necessidade de baixar outro aplicativo, o WhatsApp Business, como os usuários de iPhone precisam fazer se quiserem ter dois números no WhatsApp. Veja como:

Acesse as “Configurações” nos três pontos verticais localizados no canto superior direito do aplicativo; Em “Configurações”, clique em uma pequena seta localizada ao lado de um QR Code no canto superior direito da tela; Abaixo de sua foto e o número de seu celular, estará escrito “Adicionar conta”. Clique na mensagem; Leia a “Política de Privacidade” e concorde com os termos de serviço do WhatsApp; Digite o número do celular secundário o que deseja adicionar; Confirme o número que será exibido na tela; Digite o código de verificação que será enviado por SMS; Escolha se deseja “Conceder permissão” para restaurar o backup feito no Google Drive ou clique em “Pular” para continuar; Defina sua foto de perfil e seu nome.

Como ter duas contas de WhatsApp no iPhone

No iPhone, é necessário baixar outro aplicativo, o WhatsApp Business, também da Meta, para ter uma segunda conta, confira o passo a passo:

Instale o WhatsApp Business; Leia a “Política de Privacidade” e concorde com os termos de serviço; Selecione “Usar outro número”, no final da tela; Informe o número do segundo SIM card (chip); Efetue as etapas de verificação.

Também é possível utilizar duas contas por meio de aplicativos não oficiais, como o Parallel Space e o Dual Space.