Tramontina aposta em presentes personalizados para o Dia dos Pais

Em 2023, as vendas no Dia dos Pais cresceram 7% em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Para este ano, a expectativa não é diferente.

Na Tramontina Personaliza, braço de itens customizados da empresa, a data representa uma alta de 20% a 30% das vendas. De acordo com Luiz Pedro Bavaresco, gerente de vendas dessa frente, o movimento é reflexo do crescimento do mercado de personalizáveis e do cuidado na hora da escolha do presente.

“O mercado de brindes personalizados tem crescido de forma constante este ano, impulsionado pela valorização de presentes únicos, que criam um vínculo emocional com os consumidores”, diz o executivo.

A estratégia usada pelas empresas para refletir seus valores e fazer com que sejam lembradas de forma positiva, diz ele, se repete em ocasiões especiais. “Os produtos personalizados demonstram cuidado e atenção aos detalhes, tornando o presente do Dia dos Pais ainda mais especial e memorável.”

Presentes para o Dia dos Pais

Com 113 anos de história, a Tramontina conta com mais de 22 mil produtos em seu portfólio – cerca de 10 mil deles personalizáveis. São itens distribuídos em mais de dez categorias, como churrasco, bar, queijos e vinhos, cervejaria, ferramentas e jardim.Na hora de personalizar, é possível modificar cores e formatos, customizar embalagens, gravar nomes e criar composições exclusivas. Tábuas, por exemplo, podem ganhar um design exclusivo, enquanto facas recebem uma gravação permanente em stencil.

Clique aqui para conferir esses e outros tipos de personalização.

1 /10 (Copo Térmico sem Tampa 550ml)

2 /10 (Garrafa Térmica 1,2L)

3 /10 (Champanheira 11,9L)

4 /10 (Jogo para vinhos 5 peças)

5 /10 (Kit Churrasco Black 5 peças)

6 /10 (Kit Churrasco 17 peças)

7 /10 (Jogo Trinchante 2 peças)

8 /10 (Petisqueira com Porcelana)

9 /10 (Churrasqueira a Carvão TCP-320L)

10/10 (Kit Churrasco 3 peças)

Duráveis e sustentáveis

Por trás dos produtos da Tramontina existe uma grande preocupação com a experiência do cliente, a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida das pessoas.

A empresa oferece, por exemplo, garantia contra defeitos de fabricação, suporte técnico especializado e orientação sobre o uso e a manutenção dos produtos, e está sempre em busca de fornecedores e métodos produtivos responsáveis, fazendo parcerias com organizações comprometidas com a construção de um mundo melhor.

“Compreendemos a importância de seguir investindo em soluções ambientalmente corretas de acordo com os critérios ESG para muito além da obrigação. As práticas sustentáveis já fazem parte da história da marca desde a sua criação e ganham força e escala com o tempo”, destaca Bavaresco. “Nosso foco está em fazer bonito, fazer correto e fazer bem-feito.”