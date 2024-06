Apple apresenta nesta segunda versão do iPhone com IA; veja o que esperar

A Apple está se preparando para fazer grandes anúncios na Worldwide Developers Conference (WWDC) nesta segunda-feira, 10 de junho. A comunidade tecnológica está ansiosa com as expectativas e previsões de grandes revelações.

Todos os anos, a WWDC da Apple fica em terceiro lugar, depois das conferências de desenvolvedores I/O do Google e Build da Microsoft, e a Apple quase nunca precisou anunciar um produto em resposta. Desta vez, porém, as coisas são diferentes. No mês passado, os maiores rivais da Apple apresentaram planos ousados ​​para IA, com o Google mostrando seus modelos Gemini mais recentes e a Microsoft revelando recursos poderosos do Copilot, como o Recall.

De acordo com a Business Insider, a Apple quer que assumir a responsabilidade e mostrar que não está muito atrás em trazer aos seus clientes experiências úteis de IA generativa. A Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple começa na segunda-feira, 10 de junho, com uma apresentação às 14h do Brasil.

Uma das principais novidades será o iOS 18, considerado por analistas como a maior atualização na história do dispositivo. O novo sistema operacional está previsto para estar disponível em setembro. Entre as atualizações, destaca-se a integração do ChatGPT ao iOS, fruto de uma parceria entre a Apple e a OpenAI. Além disso, o Siri receberá uma reformulação significativa com recursos de IA geradora, permitindo tarefas mais específicas como editar fotos, organizar aplicativos e deletar e-mails.

Aqui está o que você pode esperar na palestra WWDC 2024 da Apple.

Customização da tela inicial

O iOS 18 permitirá uma customização maior da tela inicial do iPhone. O tradicional padrão de grade dos dispositivos Apple poderá ser opcional, permitindo aos usuários alterar a cor dos ícones de aplicativos e organizá-los livremente.

Siri

O Siri será impulsionado por modelos de linguagem avançados desenvolvidos pela Apple, permitindo funcionalidades de inteligência artificial. Além das tarefas habituais, o Siri será capaz de executar comandos mais complexos, melhorando a integração com aplicativos da Apple e proporcionando uma experiência mais fluida e inteligente.

Emojis gerados por IA

Outra novidade interessante é a capacidade de criar emojis personalizados através da IA. Esse recurso permitirá aos usuários criar emojis específicos para diferentes situações, tornando a comunicação mais expressiva e divertida.

Software para o Vision Pro

O evento também trará atualizações para o software Vision Pro, incluindo novos aplicativos nativos e melhorias em funcionalidades como legendas ao vivo. A Apple planeja expandir a disponibilidade internacional do Vision Pro, aumentando a base de clientes e o desenvolvimento de aplicativos para a plataforma.

Além do iOS 18, a Apple apresentará o macOS 15, watchOS 11, iPadOS 18 e visionOS 2. A maioria das novidades será focada em melhorias de IA e atualizações de design. Espera-se que a nova versão do macOS traga recursos de IA aproveitando o motor neural dos chips M3, enquanto o iPadOS 18 terá funcionalidades de acessibilidade, como controle por rastreamento ocular.

O evento será transmitido ao vivo no site da Apple, no YouTube, e através do aplicativo Apple TV. Desenvolvedores poderão participar de workshops online e presenciais durante toda a semana, explorando as novas funcionalidades e atualizações de software apresentadas na WWDC 2024.