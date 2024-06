LinkedIn atinge 75 milhões de usuários no Brasil com forte crescimento da Geração Z

O LinkedIn alcançou um marco significativo no Brasil, atingindo 75 milhões de usuários, o que representa mais de 60% da força de trabalho nacional. Esse crescimento foi impulsionado especialmente pela Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012), cuja presença na plataforma aumentou de 2,5% em 2010 para 40% em 2024. Este grupo é o que mais cresce no LinkedIn, ficando atrás apenas dos Millennials (nascidos entre 1981 e 1996), que representam 51% dos usuários.

De acordo com um levantamento da rede social comandada pela Microsoft, as áreas de saúde, varejo e atendimento ao consumidor – cargos considerados "linha de frente" – são aquelas onde a Geração Z está mais presente. A plataforma destaca que a proporção de profissionais da Geração Z no LinkedIn é mais expressiva do que sua representação na população brasileira.

Perfil dos usuários brasileiros

Os usuários brasileiros do LinkedIn em geral são provenientes de setores como serviços profissionais, manufatura, serviços administrativos, varejo e educação. A plataforma tem sido um recurso essencial para muitos profissionais, com 65% dos usuários utilizando a rede para se candidatar a empregos, e para mais de um quarto, é a principal ferramenta para essa função.

Entre os benefícios apontados pelos usuários estão a sensação de estar conectado à sua rede profissional e a possibilidade de se manter atualizado sobre as informações do mercado de trabalho. Conteúdos informativos têm ganhado cada vez mais força na plataforma, com o dobro de engajamento em comparação a outras publicações.

O LinkedIn revelou que quase 50 milhões de profissionais acessam a rede todas as semanas para buscar oportunidades, manter conexões e aprender. Para o próximo ano, a plataforma planeja investir mais em inteligência artificial (IA), com novidades já previstas para os próximos meses.