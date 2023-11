Como será o iPhone 16? Rumor indica o que pode mudar nas câmeras e botões do smartphone

Informações recentes indicam que a Apple planeja expandir a funcionalidade do Botão de Ação, introduzindo-o no modelo base do iPhone 16 e promovendo melhorias na câmera do iPhone 16 Pro.

Relatos do site MacRumors, baseados em fontes internas, sugerem que a novidade deverá estar presente nos lançamentos previstos para 2024.

Em contraste com o botão físico presente nos modelos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, os próximos dispositivos podem contar com um botão capacitivo integrado ao sistema de feedback tátil Taptic Engine, desenvolvido pela empresa.

Detalhes adicionais foram confirmados por Instant Digital, um divulgador de informações da Apple, que menciona a introdução de um segundo botão capacitivo, provisionadamente nomeado de "Capture Button".

Este, conforme aponta o vazador, terá relação direta com o sistema de câmera e poderá apresentar funções como bloqueio de foco manual e disparador da câmera.

Além disso, há uma mudança especulada no posicionamento da antena mmWave para acomodar o novo botão em um local tradicionalmente reservado para esse fim.

Protótipos pré-produção estão sendo testados pela Apple, o que indica que a decisão final quanto ao design dos botões pode ser postergada. No entanto, a escolha de uma versão em detrimento de outra pode sinalizar a direção que a empresa pretende seguir.

As expectativas em relação aos novos modelos iPhone 16 e 16 Pro não se limitam aos botões. A Apple planeja utilizar vidro moldado para aprimorar as lentes telefoto nos modelos Pro, além de introduzir um chipset A18 Pro no iPhone 16 Pro e um chipset A17, com menor potência, no iPhone 16.