Como criar um backup do celular no Google Drive?

Ao mudar de celular ou ter o aparelho furtado, o usuário pode perder todos os seus arquivos salvos, como fotos, áudios, vídeos e mensagens. Para que isso não aconteça, no entanto, é possível criar um backup no Google Drive usando uma conta do Google.

A ação pode ser feita tanto em celulares androides quanto em iPhones que utilizam o sistema iOS. Para isso, basta seguir o passo a passo.

Backup no Android

1- Clique em configurações;

2- Em seguida, clique em Google;

3- Entre nas suas configurações de conta, acesse a aba "Backup";

4- Clique em “Fazer backup agora”.

Como fazer backup automaticamente?

Quem quiser fazer backup automaticamente, pode configurar o celular seguindo os passos:

1- Abra o app "Configurações" do dispositivo;

2- Escolha Google e Backup;

(Caso seja a primeira vez do usuário fazendo isso, recomenda-se ativar o Backup do dispositivo com o Google One e seguir as instruções na tela;

Selecione os dados que você quer salvar em backup: Fotos e vídeos, Dados do dispositivo ou ambos.);

3- Agora toque em Fazer backup agora.

É importante ter em mente que a restauração de dados irá variar de acordo com o smartphone e a versão do Android usada. Não sendo possível restaurar um backup de uma versão atualizada em um celular com Android defasado.

Todas essas informações estão disponíveis na página de suporte do Google.

Backup para iOS

Os usuários de produtos da Apple não precisam fazer backup de iMessages, mensagens SMS e MMS, dados de apps e configurações do dispositivo, já que estes são armazenados em um backup pela própria empresa.

Já se quiserem fazer backup de fotos, vídeos, contatos e agenda pelo Google, precisam fazer o download do Google One e sincronizá-lo com sua conta Google.

Após isso, basta seguir os passos:

Para fotos

1- No iPhone ou iPad, abra o app Google One Google One;

2- Toque em Menu;

3- Escolha Configurações;

4- Agora vá para Configurações de sincronização;

5- Toque em Fotos e vídeos e Acessar o Google Fotos;

6- Caso não tenha o aplicativo instalado, toque em Instalar o app Google Fotos;

7- No Google Fotos, em "Configurações de backup", ative a opção Backup e sincronização.

Para contatos

1- No iPhone ou iPad, abra o app Google One Google One;

2- Toque em Menu;

3- Escolha Configurações;

4- Agora vá para Configurações de sincronização;

5- Para ver se é possível sincronizar, toque em Contatos e Verificar status;

6- Para dar acesso aos contatos da Apple, toque em Permitir;

7- Para sincronizar os contatos da Apple, toque em Configurar a sincronização e Fazer upload dos contatos;

8- Assim que o upload terminar, toque em Próxima;

9- Para sincronizar seus contatos com o dispositivo, siga as instruções na tela;

10- Para sincronizar contatos futuros, siga o próximo conjunto de instruções na tela;

11- Por último, toque em Concluído.

Para agenda

1- No iPhone ou iPad, abra o app Google One Google One;

2- Toque em Menu;

3- Escolha Configurações;

4- Agora vá para Configurações de sincronização;

5- Para ver se é possível sincronizar, toque em Agenda e Verificar status;

6- Para dar acesso aos seus eventos, toque em Permitir;

7- Para sincronizar a agenda da Apple, toque em Configurar a sincronização e Fazer upload de eventos;

8- Assim que o upload terminar, toque em Próxima;

9- Para sincronizar eventos do Google Agenda com seu dispositivo, siga as instruções na tela;

10- Para sincronizar eventos futuros, siga o próximo conjunto de instruções na tela;

11- Agora toque em Concluído.

Onde os dados são armazenados?

Após fazer o backup, todos os dados serão armazenados na conta Google do usuário. Vale lembrar que para garantir a segurança das informações, o Google usa criptografia durante a transferência.

Como excluir o backup?

Se quiser excluir o backup, basta usar as configurações de gerenciamento de arquivos nos apps Google ou no Google One e apagar os arquivos salvos. É possível gerenciá-los também pela web (em caso de aparelhos androides). Para isso:

Digite drive.google.com no seu navegador; Toque em “Backups”; Veja as cópias de seguranças dos arquivos salvo e clique com o botão direito sobre aquela que deseja apagar; Em seguida, clique em “excluir Backup” ou “desativar backup”.

É importante ter atenção, pois após apagar um backup não será possível recuperar a informação perdida.