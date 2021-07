Com mercados em alta, Samsung aposta em notebook e tablet no Brasil

Com mercados de dispositivos eletrônicos em alta no Brasil e no mundo neste ano, a sul-coreana Samsung reforça sua presença nos segmentos de notebooks e tablets no país.

O principal lançamento da categoria de computadores é na linha Galaxy Book Pro, composta por dispositivos que são voltados à alta performance. Já nos tablets, a aposta é no Tab S7 FE, um dispositivo com sistema Android e com vocação tanto para o entretenimento quanto para a produtividade.

A linha Galaxy Book Pro conta com gravador de tela e filtros para melhorar a imagem e o som em chamadas de vídeo, dois recursos voltados ao trabalho em home office.

Os dispositivos usam materiais utilizados em aviões para se manterem leves. Eles pesam 1,05 kg e têm 11 milímetros de espessura. A Samsung diz ter feito otimizações no consumo de energia para ampliar o tempo de uso sem precisar aumentar o tamanho da bateria.

“Os produtos são finos como um smartphone, mas são poderosos como um PC”, afirma Sandra Chen, diretora de notebooks na Samsung Brasil.

Os novos notebooks contam com processadores da americana Intel. Os aparelhos são equipados com o chip Intel Core i7 da 11ª geração, a mais recente do mercado. Na memória, o produto tem um SSD com capacidade de 1 terabyte (1.024 gigabytes).

“Um dos pontos altos dos produtos da família Galaxy Book é a continuidade da experiência, que permite compartilhar conteúdos entre seus diferentes dispositivos”, disse Gisele Ruizylanza, gerente-geral da Intel no Brasil, ao lembrar que os aparelhos da Samsung possuem continuidade da experiência de uso por meio da integração com smartphones. É possível migrar dados de um notebook para o outro com o software chamado Smart Switch e enviar vídeos entre dispositivos Galaxy por meio do aplicativo QuickShare.

O novo integrante da linha Galaxy Book Pro tem tela de 15 polegadas, que utiliza tecnologia Amoled, como na maioria dos smartphones, e tem filtro para reduzir a emissão de luz azul, associada a distúrbios do sono. O novo notebook terá preço sugerido de 11.499 reais e competirá contra o Dell XPS e o MacBook no mercado brasileiro.

A Samsung também anunciou o lançamento do notebooks Galaxy Book Pro 360, que tem tela giratória para viabilizar o uso em formato de tablet, que tem configurações semelhantes ao Book Pro. Seu preço sugerido é de 10.499 reais.

O mercado brasileiro de computadores cresceu quase 20% no primeiro trimestre de 2021. De acordo com dados da consultoria americana IDC, a maior alta foi no segmento de vendas corporativas, onde o crescimento foi de 24,4% de janeiro a março deste ano. Foram vendidas 681.930 unidades nesse nicho de mercado. No total, considerando também as vendas para varejo, o número de máquinas vendidas no período chegou 1.772.417, o que representa um crescimento de 19,7% ante o primeiro trimestre de 2020. Globalmente, no mesmo período, o setor de PCs cresceu 55,2%, atingindo um total de 84 milhões de unidades.

Tab S7 FE

O novo tablet chamado Tab S7 FE tem tela de 12,4 polegadas e, visando mobilidade no dia a dia, a espessura do aparelho é de 8,9 milímetros. Apesar da finura, o dispositivo conta com uma bateria com capacidade de 10.090 mAh que pode ser recarregada totalmente em apenas 90 minutos com o carregador que acompanha o produto na caixa.

Com vocação para o consumo de filmes, séries e músicas, o tablet conta com um sistema de som 3D da AKG by Harman, companhia comprada pela Samsung em 2016, e a qualidade sonora tem o selo Dolby Atmos.

A S Pen, a caneta inteligente conhecida por estar presente em produtos da linha Note, também virá na caixa do novo Tab S7 FE. A caneta permite o uso do tablet para escrever à mão em aplicativos de notas ou mesmo criar desenhos e fazer pinturas em aplicativos dedicados a essas atividades.

O tablet também tem uma capa com teclado, vendida separadamente, que pode deixar o aparelho mais parecido com um notebook e, assim, permitindo trabalhar com a edição de planilhas e textos em aplicativos de produtividade da Microsoft ou do Google.

O preço sugerido do Galaxy Tab S7 FE é de 4.999 reais. Como a maioria das fabricantes deixou de atuar no mercado de tablets com sistema Android e alta tecnologia, a Samsung enfrenta apenas a concorrência contra a Apple, criadora do iPad.

Com vendas para o setor público em alta, o mercado de tablets registrou um crescimento explosivo no primeiro trimestre de 2021, ante o mesmo período no ano passado. De acordo com a consultoria americana IDC, o setor teve crescimento nas vendas de 52,3%, enquanto a receita teve salto de 149,5% e chegou a 964.200 reais. Dessa quantia, 572.200 reais vieram de vendas no varejo e 391.900 reais são referentes às vendas no setor corporativo.