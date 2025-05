Visita de Lula à China é essencial para as relações Brasil-China, diz porta-voz chinês

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta segunda-feira, 12, que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China é de grande importância diante da atual situação internacional, caracterizada por mudanças e turbulências.

Observando que a China e o Brasil são ambos grandes países em desenvolvimento, grandes mercados emergentes e membros importantes do grupo BRICS e do Sul Global, o porta-voz disse que “as relações China-Brasil sempre estão na vanguarda das relações da China com os países em desenvolvimento”.

A convite do presidente chinês, Xi Jinping, Lula está em visita de Estado à China de 10 a 14 de maio. Essa é a sexta visita de Lula à China e a segunda desde 2023.

50 anos de relações bilaterais entre Brasil e China

Durante a visita de Estado do presidente Xi ao Brasil em 2024, os dois chefes de Estado anunciaram a elevação das relações bilaterais a uma comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, assim como o estabelecimento de sinergias entre a Iniciativa Cinturão e Rota e as estratégias de desenvolvimento do Brasil, disse Lin, acrescentando que os laços bilaterais entraram em um novo período histórico.

"O presidente Lula é o líder de um grande país latino-americano e um estadista internacional com influência significativa", disse Lin. Para o porta-voz chinês, a visita enriquecerá ainda mais a conotação estratégica da comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado e demonstrará o compromisso resoluto e a responsabilidade da China e do Brasil de liderar os países do Sul Global.

O papel do Brasil no cenário global

Durante sua visita, o presidente Lula participará da cerimônia de abertura da quarta reunião ministerial do Fórum China-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Lin afirmou que a China atribui grande importância ao papel significativo do Brasil nos assuntos da América Latina e do Caribe (ALC) e está disposta a trabalhar com o Brasil para promover novos desenvolvimentos na construção de uma comunidade China-ALC com um futuro compartilhado.