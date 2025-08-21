Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China critica mobilização militar dos EUA no Caribe e rejeita interferência na Venezuela

Posição do governo chinês foi apresentada nesta quinta-feira em uma coletiva de imprensa que Pequim

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h27.

Tudo sobreChina
Saiba mais

A China expressou nesta quinta-feira sua oposição à patrulha de navios de guerra dos Estados Unidos no mar do Caribe perto da Venezuela, ao considerar que viola a soberania de outros países e ameaça a paz regional.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, afirmou hoje em uma coletiva de imprensa que Pequim "se opõe a qualquer ação que viole os propósitos e princípios da Carta da ONU ou infrinja a soberania e segurança de outros países".

"Nós nos opomos ao uso ou à ameaça do uso da força nas relações internacionais e à interferência de potências externas nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto", acrescentou.

Mao instou Washington a "fazer mais coisas que contribuam para a paz e a segurança na América Latina e no Caribe", em vez de medidas militares que, segundo denunciam vários líderes regionais, colocam em risco a estabilidade da área.

Os governantes dos 10 países da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América (ALBA) fizeram na quarta-feira um chamado à união latino-americana e caribenha diante das que apontaram como "ameaças" dos Estados Unidos, nação que acusaram de realizar uma "mobilização militar" em "águas do Caribe".

Na terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, perguntada anteriormente sobre a mobilização de três navios com quatro mil soldados nas águas do Caribe perto da Venezuela, disse que o presidente americano, Donald Trump, "está preparado" para conter o narcotráfico e "levar os responsáveis à Justiça".

Acompanhe tudo sobre:ChinaPequimAmérica LatinaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Milei demite funcionário após vazamento de áudios sobre suposto esquema de suborno

Trump celebra novo mapa eleitoral do Texas e diz que Indiana e Flórida querem imitá-lo

Carros, aço e alumínio: o que pode mudar no acordo comercial entre EUA e União Europeia

Israel começa ofensiva para conquistar a Cidade de Gaza e ampliar controle sobre a região

Mais na Exame

Esporte

Quando Carlos Miguel estreia pelo Palmeiras? Ex-Corinthians já pode jogar pelo Brasileirão; entenda

Carreira

O ChatGPT pode dar respostas originais? Com essas três frases, sim

Inteligência Artificial

Processo de US$ 1 trilhão que pode levar Anthropic à falência une concorrentes da indústria de IA

Negócios

Adidas, Walmart, Hermès e outras gigantes aumentam os preços por causa das tarifas de Trump