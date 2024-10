China lança padrão internacional de dados de células-tronco para acelerar pesquisa

O primeiro padrão internacional para dados de células-tronco, liderado por especialistas chineses, foi oficialmente lançado. Nomeado ISO8472-1, o padrão visa aprimorar a gestão global de dados de células-tronco e traz um marco significativo, consolidando a inteligência chinesa como força motriz no desenvolvimento da pesquisa e aplicação em células-tronco.

O crescimento da biotecnologia e a necessidade de padrões

De acordo com o Instituto de Zoologia da Academia Chinesa de Ciências, o avanço acelerado da biotecnologia tem gerado um volume de dados crescente no campo das células-tronco. No entanto, padrões globais para gestão desses dados permanecem escassos, o que resulta em desafios como gestão irregular de dados em massa e baixa eficiência no compartilhamento e aplicação de informações.

Desenvolvimento colaborativo internacional

O ISO8472-1 foi desenvolvido sob liderança chinesa, com colaboração de especialistas de vários países, incluindo Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e França. O padrão estabelece uma estrutura de interoperabilidade para dados de células-tronco, aplicável a bancos de dados, sistemas de gestão de dados e interfaces da web no setor.

Impacto e futuro do ISO8472-1

Para Qiao Gejia, diretora do Instituto de Zoologia da Academia Chinesa, o lançamento do ISO8472-1 fornece normas essenciais para a gestão de dados e uma estrutura sistêmica para o desenvolvimento futuro de novos padrões internacionais no campo das células-tronco. Com essa base, espera-se uma maior eficiência e segurança na manipulação e pesquisa de dados relacionados às células-tronco em escala global.