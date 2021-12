CEO do Instagram depõe nos EUA sobre efeitos nocivos da rede em jovens

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, comparecerá nesta segunda-feira, 6, ao senado do Estados Unidos para participar de um painel do subcomitê de proteção ao consumidor com foco no bem-estar de crianças.

O motivo da ida, no entanto, não é pacífico. Há uma acusação informal de que a rede social atuou para deixar o aplicativo do Instagram mais capaz de segmentar conteúdos que criassem mal-estar mental nos mais jovens.

Embora seja uma acusação com a qual a Meta, dona do Facebook, enfrente corriqueiramente, a situação foi agravada após o vazamento de documentos internos da companhia que mostrarem que as equipes de design de produto da rede social pesquisavam com afinco por meios para serem mais nocivos.

O pedido para que Adam Mosseri testemunhasse perante o Congresso veio do senador democrata Richard Blumenthal. Na reunião, o congressista deve insisti para que o Instagram libere algum acesso ao funcionamento do algoritmo de recomendação, para que especialistas analisem como a rede social pode impulsionar conteúdo nocivo.

Blumenthal aponta que representantes do TikTok, Snapchat e YouTube prometeram algo parecido após deporem ao Congresso.

Como uma resposta antecipada ao embaraço, no mês passado, o vice-presidente de assuntos globais da Meta, Nick Clegg, anunciou que o Instagram vai adicionar um modo para jovens “darem um tempo” da rede social.

Com a nova ferramenta, quem aceitar, receberá uma notificação para controlar o uso serviço e para deixar de receber conteúdos que foram elencados como de interesse, mas que podem causar alguma má influência.