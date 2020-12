Brasil lidera ranking de ligações de spam pelo terceiro ano consecutivo

“Alô, está me ouvindo?” O Brasil lidera pelo terceiro ano consecutivo o ranking de países que mais recebem ligações telefônicas de spam, segundo a Truecaller, empresa sueca de tecnologia que tem um aplicativos para celular que detecta ligações indesejadas. O Brasil apresentou um crescimento neste tipo de chamada de 141% desde 2017, quando começou a mensuração feita pela companhia.

De 2019 para 2020, houve um salto de 9% de ligações indesejadas no Brasil. Com isso, a média de ligações de spam por usuário do aplicativo avaliado no estudo foi de 45,6 para 49,9 por mês.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

A maioria das ligações foram relacionadas a fraudes. Elas passaram de 26% no ano passado para 48% neste ano.

O segundo tipo de ligação mais comum veio de instituições financeiras, número que passou de 13% em 2019 para 42% em 2020. Apenas 6% das ligações foram feitas por empresas de telecomunicações e fornecedoras de serviços de internet.

Globalmente, os Estados Unidos ocupam o segundo lugar no ranking, logo atrás do Brasil. O país teve crescimento de 56% no número de ligações de spam neste ano, em relação a 2019. Já a Índia, que era líder em 2017, hoje ocupa o nono lugar.

A Truecaller bloqueou 31,3 bilhões de chamadas de spam, número que representa crescimento de 18% em relação a 2019, segundo dados globais da companhia. O número de chamadas desconhecidas também cresceu 25%, chegando agora a 145,4 bilhões.

Após uma baixa em abril, as chamadas de spam retomaram o crescimento com taxa de 9,7% ao mês, segundo relatório da companhia sueca. Mas o número de chamadas cai aos finais de semana, indicando que quem faz esse tipo de ligação também tira folgas.

Veja, no gráfico abaixo, os países que mais recebem ligações de spam por mês.