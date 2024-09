Motorola Moto G54 ou Redmi Note 13 Pro: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Motorola Moto G54 com o Redmi Note 13 Pro, podemos observar que ambos são opções atrativas para diferentes tipos de usuários em 2024. O Moto G54 foca em oferecer um bom equilíbrio entre desempenho e custo-benefício, enquanto o Redmi Note 13 Pro entrega uma experiência mais premium, com especificações avançadas e um conjunto de câmeras robusto. A escolha entre eles dependerá das prioridades de cada usuário, seja em termos de desempenho, qualidade de tela ou câmeras.

Tela

O Motorola Moto G54 vem com uma tela FHD+ de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120Hz, proporcionando uma experiência visual fluida e de alta qualidade. Com uma resolução de 2400 x 1080 pixels, a tela é adequada para assistir vídeos, jogar e navegar na internet com boa definição e cores vivas.

Já o Redmi Note 13 Pro conta com tela AMOLED de 6,67 polegadas, que oferece uma resolução superior de 1220 x 2712 pixels. A taxa de atualização de 120Hz e o brilho de até 1800 nits tornam a tela do Redmi ideal para quem busca uma visualização mais imersiva e de qualidade, especialmente ao ar livre ou em ambientes com muita luz. Além disso, o Redmi conta com proteção Gorilla Glass Victus, tornando a tela mais resistente a quedas e arranhões.

Câmeras

O conjunto de câmeras do Moto G54 inclui uma configuração traseira dupla, com um sensor principal de 50 MP e uma câmera macro de 2 MP, o que oferece uma boa qualidade de fotos em diversas situações, mas sem a versatilidade de câmeras adicionais como uma ultrawide. A câmera frontal de 16 MP é competente para selfies e videochamadas, capturando imagens nítidas.

O Redmi Note 13 Pro se destaca com sua câmera traseira tripla, liderada por um sensor principal de 200 MP com estabilização óptica de imagem (OIS). Este conjunto é capaz de capturar fotos detalhadas e de alta qualidade, especialmente em ambientes com pouca luz. Além disso, a câmera ultra-angular de 8 MP e a macro de 2 MP adicionam versatilidade ao conjunto, oferecendo mais opções para diferentes estilos de fotografia. A câmera frontal de 16 MP também garante boas selfies, com recursos como HDR e modo panorama.

Desempenho

O Motorola Moto G54 é equipado com o processador MediaTek Dimensity 7020 e 8GB de RAM, o que proporciona um desempenho sólido em multitarefas e aplicativos comuns do dia a dia. Ele é uma escolha adequada para usuários que buscam um smartphone capaz de lidar com tarefas exigentes, sem chegar ao nível dos dispositivos mais premium.

Já o Redmi Note 13 Pro oferece o Snapdragon 7s Gen 2, que se destaca por sua eficiência energética e poder de processamento superior. Combinado com 8GB de RAM, o desempenho do Redmi Note 13 Pro é mais adequado para jogos e tarefas mais intensivas, oferecendo uma experiência mais fluida em aplicativos pesados. Ambos os modelos têm 256GB de armazenamento, expansíveis via microSD no Moto G54, enquanto o Redmi não conta com essa opção, mas oferece maior capacidade interna de fábrica.

Bateria

No quesito bateria, o Moto G54 vem com uma unidade de 5000 mAh, oferecendo excelente autonomia para um dia inteiro de uso com conforto. O suporte para carregamento rápido de 33W garante que o dispositivo possa ser recarregado rapidamente, o que é útil para usuários que precisam de agilidade no dia a dia.

O Redmi Note 13 Pro, por sua vez, possui uma bateria ligeiramente maior, de 5100 mAh, com suporte para carregamento turbo de 67W. Isso permite uma recarga muito mais rápida, ideal para quem precisa de uma reposição de carga em pouco tempo. Ambos os dispositivos oferecem uma boa autonomia, mas o Redmi se sobressai com sua velocidade de recarga significativamente superior.

Ficha técnica do Redmi Note 13 Pro

Processador : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 Memória : 8GB + 256GB

: 8GB + 256GB Dimensões : 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g

: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g Tela : AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico)

: AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico) Câmera Traseira : 200 MP + 8 MP + 2 MP

: 200 MP + 8 MP + 2 MP Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5100 mAh, carregamento turbo 67W

: 5100 mAh, carregamento turbo 67W Segurança : Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA

: Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA NFC : Sim

: Sim Conectividade : Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm Resistência : IP54

: IP54 Sistema Operacional: Android 13, atualizável para o Android 14, com MIUI 14

Ficha técnica do Moto G54

Processador : MediaTek Dimensity 7020

: MediaTek Dimensity 7020 Memória : 8GB RAM + 256GB armazenamento

: 8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões : 161,56 mm x 73,82 mm x 8,59 mm, 192 g

: 161,56 mm x 73,82 mm x 8,59 mm, 192 g Tela : FHD+, 6,5", 2400 x 1080, 120Hz

: FHD+, 6,5", 2400 x 1080, 120Hz Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 16 MP (f/2.4)

: 16 MP (f/2.4) Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional : Android 13

: Android 13 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C 2.0

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C 2.0 Segurança : Sensor de impressão digital lateral

: Sensor de impressão digital lateral Áudio : Alto-falantes estéreo, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Alto-falantes estéreo, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica Conteúdo da Embalagem: Moto G54, adaptador, cabo USB-C, capa protetora, guia rápido, cartão de garantia

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.