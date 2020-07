Adolescente de 17 anos é preso nos EUA por invasão de contas do Twitter

Agentes do FBI, do Serviço Secreto e da Receita Federal dos Estados Unidos prenderam na manhã desta sexta-feira um adolescente de 17 anos da Flórida, acusado de ser o líder da invasão de perfis no Twitter no dia 15 de julho. Além dele, também foram detidos o jovem Nima Fazeli, de 22 anos, morador da cidade de Orlando e o britânico Mason Sheppard, de 19 anos.

O líder do grupo de jovens é acusado de cometer 30 crimes, entre eles, fraude, roubo de identidade e ataque hacker. Já Fazeli, que utiliza o codinome “Rolex”, está sendo acusado de invadir computadores e pode ser condenado a pagar uma multa de 250.000 dólares, além de cumprir uma pena de cinco anos na prisão. O britânico Mason Sheppard — que utilizava o apelido “Chaewon” —, é acusado de invasão de computadores, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, podendo pegar até 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares.

Relembre o caso

No dia 15 de julho, o Twitter foi alvo de um ataque hacker, quando diversas contas verificadas de figuras públicas foram invadidas e utilizadas para divulgar um esquema de bitcoin. Entre as contas atacadas estão o perfil oficial da Apple, a conta do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a do rapper Kanye West.

Considerada a maior falha de segurança da rede social, a invasão durou mais de 2 horas e o Twitter proibiu que os demais perfis verificados conseguissem postar durante esse período, para evitar que as coisas saíssem mais do controle.

Inicialmente, o adolescente de 17 anos, que foi preso em seu próprio apartamento, era o único suspeito. De acordo com o promotor do caso, Andrew Warren, ele será julgado como um adulto. A Justiça ainda está analisando os potenciais prejuízos causados pelo ataque do hacker, além dos 100.000 dólares que o adolescente roubou de usuários do Twitter que foram alvos do esquema.

“O ataque poderia ter levado ao roubo de uma quantidade enorme e maciça de dinheiro das pessoas, poderia ter desestabilizado os mercados financeiros na América e em todo o mundo; como ele tinha acesso às contas de poderosos políticos no Twitter, ele poderia ter prejudicado a política e a diplomacia internacional. Isto não é uma brincadeira … estes são crimes sérios, com sérias consequências”, disse Warren em coletiva de imprensa.

Para poder ser julgado como um adulto, o adolescente passará pelo julgamento no estado da Flórida. Nesta tarde, o Twitter utilizou suas redes sociais para explicar o que causou o grande ataque.

We appreciate the swift actions of law enforcement in this investigation and will continue to cooperate as the case progresses. For our part, we are focused on being transparent and providing updates regularly. For the latest, see here 👇 https://t.co/kHty8TXaly — Twitter Comms (@TwitterComms) July 31, 2020

De acordo com a empresa, os invasores ligaram para funcionários do Twitter e se passaram por colegas de trabalho e membros da equipe de segurança virtual da rede social, o que fez com que conseguissem descobrir as informações de login dos alvos com facilidade. A empresa também comentou que os hackers conseguiram acessar as mensagens privadas de 36 usuários, e podem ainda ter baixado informações sigilosos de sete outros indivíduos.

O Twitter reforçou que nenhuma mensagem particular de contas verificadas foi roubada, o que significa que personalidades como Obama, Elon Musk, Kanye West e outras não terão suas privacidades reveladas.

Mais informações sobre o andamento do julgamento do adolescente e a investigação paralela do FBI deverão sair a partir da próxima segunda-feira.