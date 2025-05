As novidades mais aguardadas para o Dell World 2025

A Dell Technologies inicia em 19 de maio a edição 2025 do Dell World, conferência anual que volta a Las Vegas com foco em inteligência artificial e infraestrutura de TI. O evento será realizado no Venetian Conference Center e pode contar com sessões no Sphere, arena de última geração que vem se tornando palco de destaque para lançamentos do setor.

A participação do CEO Michael Dell é confirmada e há expectativa por anúncios de novas funcionalidades em linhas já existentes de hardware corporativo, como servidores e sistemas de armazenamento.

A presença de convidados especiais também não está descartada — em 2024, Jensen Huang, CEO da Nvidia, subiu ao palco com Dell para falar sobre as chamadas AI factories, expressão usada pela companhia para descrever sua abordagem de integração entre software e hardware para uso em aplicações de IA.

O tema principal da edição 2025 é a consolidação da estratégia da Dell em inteligência artificial. A empresa vem dividindo sua atuação em dois pilares: os AI agents, ou agentes autônomos, e a infraestrutura para IA.

Este segundo pilar envolve soluções de ponta a ponta que integram equipamentos e software de orquestração, com ênfase em desempenho, especialmente em ambientes de edge computing, nome dado ao processamento de dados na borda da rede, mais próximo dos dispositivos finais.

Para a linha de consumo, não são esperadas grandes novidades após a reformulação recente dos notebooks, que passaram a usar a marca “Pro” em substituição ao “XPS”. No entanto, deve haver algum detalhamento sobre essa mudança e sobre os anúncios feitos no GTC, conferência da Nvidia realizada em março, quando a Dell apresentou a linha Dell Pro Max.

Já no lado corporativo, é possível que a empresa traga melhorias incrementais nos produtos anunciados no ano anterior. Apesar de o ciclo de inovação em hardware corporativo ser mais lento que no mercado de consumo, seria improvável que a Dell suba ao palco sem nenhum novo recurso ou atualização técnica relevante.

O que mais esperar do evento

Outro elemento em aberto é a possível presença de nomes de peso no setor. Satya Nadella, CEO da Microsoft, já participou de edições anteriores e pode voltar, especialmente considerando a integração das Copilot keys, teclas dedicadas aos assistentes com IA da Microsoft, nos dispositivos da Dell.

O Sphere, estrutura com 18 mil lugares e painéis visuais de 360°, também é aposta como cenário do keynote de abertura. O espaço já foi usado por eventos como Google Cloud Next e HPE Discover, e é anexo ao centro de convenções onde o Dell Technologies World ocorre.

A cobertura ao vivo do evento promete incluir entrevistas exclusivas, blogs e até um episódio especial de podcast para os interessados em acompanhar os desdobramentos diretamente de Las Vegas.