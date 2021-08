Arrasta pra cima? Não mais: Instagram fará mudanças na função

"Arrasta pra cima que eu vou te contar um segredo", trecho do funk "Vida louca", do MC Poze, faz menção ao recurso de links nos Stories do Instagram e também a frase clichê dos influenciadores para levar os seguidores para sites de anunciantes.

Entretanto, a música soará desatualizada no dia 30 de agosto, pois o Instagram anunciou na segunda-feira, 23, que removerá a ferramenta, voltada apenas para contas verificadas e com mais de 10 mil seguidores.

Mas não se trata do fim dos links. Os usuários ainda vão poder fazer o redirecionamento via figurinhas. Ao clicar no adesivo, o usuário será levado até a página anexada ao Stories.

A função já vinha sendo testada há alguns meses pela rede social e a principal mudança visual é a possibilidade de adicionar a figurinha em qualquer lugar da tela.

"A 'figurinha de link' funciona assim como as outras, ou seja, oferecendo mais opções criativas às pessoas, incluindo a possibilidade de alternar para estilos diferentes, ser redimensionado e colocado em qualquer lugar do Stories", disse o Instagram, em nota.