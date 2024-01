Apple teria vendido mais de 200 mil unidades do Vision Pro

O recém-lançado Apple Vision Pro já registra cerca de 200 mil unidades encomendadas, conforme informações do portal MacRumors, baseadas em dados internos da Apple. Este volume representa um crescimento moderado em relação às estimativas iniciais de vendas, que apontavam para a comercialização de 160 a 180 mil unidades nos primeiros dias após o lançamento, segundo análises do renomado analista Ming-Chi Kuo.

Ainda que as cifras divulgadas não sejam oficiais e se baseiem em estimativas e entrevistas, o que sugere uma margem para discrepâncias, elas indicam uma recepção inicial positiva do mercado ao produto.

Porém, a entrega dos headsets pode enfrentar atrasos. As primeiras unidades, com entregas agendadas para 2 de fevereiro, esgotaram rapidamente, tanto para envios diretos quanto para retiradas em lojas físicas da Apple, levando novos compradores a potenciais esperas até março.

Antes do início das vendas, especulações já circulavam sobre a preparação de 60 a 80 mil unidades pela Apple, um número que se revelou insuficiente diante da demanda inicial. Apesar disso, após a euforia inicial, observou-se uma desaceleração nas solicitações do headset, indicando que, por ora, o Vision Pro é um produto de nicho, atraindo principalmente entusiastas da tecnologia, em contraste com outros dispositivos mais populares da marca.

O preço do Vision Pro, partindo de US$ 3.499 (aproximadamente R$ 17.289), com versões que podem superar os US$ 5 mil (cerca de R$ 24.706) ao incluir acessórios e AppleCare, reforça sua posição como um produto de luxo.

No entanto, projeções indicam que a Apple pode estar se preparando para aumentar a produção do headset para até 500 mil unidades nesta fase inicial, o que poderia mitigar os atuais atrasos na entrega e atender à demanda crescente.